(VIDEOS) Ignacio Ramonet: “A Estados Unidos no le quedará más remedio que reconocer el resultado electoral de Venezuela”

"El caso Venezuela es muy sintomático, muy paradigmático de las aberraciones de la política internacional hoy día. Hay que recordar que hace apenas un año, en toda Europa, que se presenta como la matriz de la democracia y el parangón de las libertades, se reconocía a un personaje que se había autoproclamado presidente de Venezuela y que nombraba embajadores y que controlaba empresas, un personaje aventurero, un aventurero absoluto, y que hoy está desaparecido. Ya la gente ni sabe, quizá mucha gente que me oye no sabe de quién estoy hablando. Y hace menos de un año. Me estoy refiriendo a Juan Guaidó. Países serios como Francia, Inglaterra, España, etcétera o Alemania reconocieron a semejante personaje, de la noche a la mañana. Eso no puede ser absolutamente serio".

También recordó el acoso estadounidense:

"Las campañas que se han hecho, los atentados que se le ha hecho al presidente Maduro. Y además las sanciones que aprobó primero Obama y que después aumentó y aceleró Trump, y que Biden ha igualmente mantenido. Aunque claro, lo que ha ocurrido ahora es que ha llegado la guerra de Ucrania y la administración norteamericana necesita más que nunca el petróleo de Venezuela".

Respecto a las próximas elecciones, recordó su normalidad y transparencia:

"En Venezuela va a haber elecciones el veintiocho de julio, actualmente hay trece candidaturas, la mayoría de ellas de oposición, algunas de oposición radical, irán observadores del mundo entero, no de Europa, porque el gobierno no quiere debido a que Europa precisamente se ha caracterizado por una intromisión intolerable en la política venezolana, pero van a ir observadores del mundo entero, incluso del propio Estados Unidos, como la fundación Carter, ya están muchos de ellos allí. Son elecciones transparentes, que resultan de un acuerdo con la oposición, los Acuerdos de Barbados. Últimamente se han retomado las negociaciones, hace menos de diez días, con los Estados Unidos en la perspectiva de que reconozcan que estas elecciones se están llevando a cabo en un marco legal, tradicional, con respeto a las libertades habituales".

El director de la edición española de Le Monde Diplomatique destacó la necesidad de que todas las partes acepten el resultado:

"Podrá haber críticas al gobierno de Venezuela, pero son elecciones que hay que reconocer, y por tanto su resultado. Las diferentes autoridades, el propio presidente, el propio gobierno, la Asamblea Nacional, todos han pedido a todos los participantes que reconozcan el resultado, que firmen un documento en el que aseguren que lo reconocerán. Los únicos que no lo han reconocido, que no lo han querido firmar, son el candidato Edmundo González, cuya verdadera representante es María Corina Machado. Los sondeos dan previsiones según quién los encargue, los de la oposición dicen que ellos encabezan, pero otro sondeo más objetivo dicen que el presidente Maduro va a encabezar el resultado. Lo sabremos el veintiocho de julio".

También destacó la eficacia y seguridad indiscutible de la tecnología electoral venezolana, reconocida internacionalmente:

"Lo importante es que muchos países deberían reconocer desde ya, que cualquiera que sea el resultado debe ser aceptado. En Venezuela no se puede hacer trampa porque las máquinas de votar son máquinas electrónicas que son imposibles de trucar. Lo dice la Fundación Cárter, lo dicen todos los principales observadores, por tanto hay que reconocer los resultados. El presidente Maduro fue elegido la vez anterior con un pequeño margen, y luego no se le quiso reconocer. Ahora vamos a ver si esta vez, ocurra lo que ocurra, se reconocen los resultados. El presidente Maduro ya ha dicho que, quien sea que gane las elecciones, incluso si no es él, lo va a reconocer sin ninguna dificultad".

A pesar de ellos, Ramonet denunció la violencia de algunos sectores de la oposición:

"Estamos viendo sabotajes eléctricos, envío de comandos, envío de militares colombianos con intención de sabotear y de asesinar al presidente. Quien quiere modificar el resultado electoral es la oposición de derecha y de ultraderecha, que no tiene ningún carácter democrático".

Preguntado si Estados Unidos y Europa reconocerán los resultados, afirmó: "Yo creo que a Estados Unidos no le quedará más remedio que reconocer el resultado electoral. Los propios observadores estadounidenses que se encuentran en Venezuela para las elecciones van a demostrar que esos resultados se han obtenido con una transparencia totalmente este verificable".

Ignacio Ramonet fue el invitado en el programa especial de teleSUR, Venezuela Decide 2024

La campaña de la extrema derecha de tratar de establecer el relato de que las elecciones presidenciales del próximo domingo en Venezuela serán facilmente manipulables no se sostiene ante el fuerte blindaje del sistema electoral, afirmó el intelectual y escritor Ignacio Ramonet.

Ramonet participó en el programa especial del multimedio teleSUR, Venezuela Decide 2024, conducido por la presidenta de la multiestatal Patricia Villegas y el periodista Luis Guillermo García Bencomo.

Previo a los comicios en el país suramericano, Ramonet recordó las enorme garantías que ofrece el sistema electoral venezolano para evitar que se produzca cualquier tipo de manipulación.

Sin embargo, Ramonet fue precisó al establecer que la hipótesis de la extrema derecha no se sostiene.

Este sistema electoral se concibió para que no sea vulnerable, que no haya trampas, no se puede vulnerar de ninguna manera, comentó.

Ahora la publicacion de todas una serie de encuestas y sondeos, cuyo origen se desconoce, dan la victoria al principal candidato de la oposición en previsión de cantar un fraude si éste no gana las elecciones.

El pensador español consideró que Venezuela es un país con grandes garantías de la democracia y con una buena participación popular.

Para Ramonet, las elecciones presidencial del domingo están siendo cubiertas por la prensa nacional e internacional como una de las noticias más destacadas en estos días solo abajo de la renuncia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la reelección.

Ante el bloqueo estadounidense, Venezuela ha construido sus propias defensas en lo político y económico, que también incluye varios frentes en la búsqueda de insertarse en el sistema internacional, destacó

En esta campaña, Maduro ofrece una visión de país estable, pacifico y seguro ante intentos colonizadores que plantea la derecha, y ese es el momento clave diferenciador entre las dos propuestas.

