Llaman a votar este 28-J por el restablecimiento de la Constitución. No al autoritarismo, el ventajismo y el chantaje

25-07-24.-A escasos días de la realización de la elección presidencial del 28-J, el gobierno de Nicolás Maduro, candidato del continuismo, ha intensificado la represión y el cerco contra los sectores que respaldan la candidatura de Edmundo González Urrutia, cuya campaña se desarrolla bajo el acoso, la persecución y el cerco autoritario. Esto ocurre ante los ojos del país y de la comunidad internacional, con el silencio cómplice del CNE y demás instituciones llamadas a garantizar los derechos de candidatos y actores políticos y, por sobre todas las cosas, la manifestación libre de la soberanía popular expresada en el voto. Así, se promueve ex profeso un clima de incertidumbre y tensiones que incluye la amenaza de ilegalizar la tarjeta de la MUD y la candidatura misma.



Se vocifera un discurso agresivo y cargado de provocaciones, que de manera irresponsable e impune asoma la posibilidad de desatar la violencia si los resultados electorales le son adversos. A falta de votos y respaldo popular, se apela al recurso de la coacción y el chantaje sobre los empleados públicos y sus propias bases sociales, hoy descontentos, desencantados y sumados al torrente de fuerzas que demandan cambios.



El objetivo es sembrar el miedo, la impotencia y la desesperanza; promover la abstención, en intento inútil por sacar del camino electoral a las fuerzas democráticas y revertir la determinación irrevocable de la gente, que ha escogido el camino del voto para expresar de forma pacífica su decisión de cambiar.



En tal sentido, quienes suscribimos este documento hacemos un llamado fraternal a todos nuestros compatriotas para que acudan, con serenidad y firmeza, a votar contra el gobierno y para hacer posible el restablecimiento de la vigencia de la Constitución, la reversión del proceso de empobrecimiento de las grandes mayorías, ponerle freno a la devastación ambiental, por la reunificación de la familia venezolana fragmentada y desgarrada por la diáspora, para recuperar el valor del trabajo y el estudio a fin de vivir en paz en un país soberano, reconciliado y democrático.



Que nadie se quede en su casa. Que nadie preste oídos a la mentira fabricada según la cual es posible vulnerar el secreto del voto o cambiarlo luego de haber sufragado. Con determinación y confianza, transformemos en voto efectivo el vibrante optimismo que se respira en las calles y se confirma en las encuestas. Ante un adversario tramposo y que juega con ventaja, es necesaria la participación masiva de todos, porque una avalancha de votos es el mejor antídoto frente al riesgo de la violencia, la tentación del fraude o del arrebato.



No está de más recordar que la realización de la elección es un derecho constitucional que no puede ni debe ser burlado, que todas las instituciones del Poder Público, empezando por la Presidencia y la Fuerza Armada Nacional, están obligadas a acatar y respetar el dictamen del pueblo expresado en el voto, el principio fundacional de la soberanía popular consagrado en el artículo 5° constitucional, sin el cual no hay República ni hay Democracia.



Caracas, 24 de julio de 2024



Los abajo firmantes



Oly Millán Campos. Prof. UCV. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Rafael Venegas. Profesor UCV. Secretario General de Vanguardia Popular. Keymer Ávila, Profesor -Investigador de la UCV José León Uzcátegui, Profesor Titular Jubilado Univ. de Carabobo, Miembro del Grupo Pensamiento Critico Alexis Mercado - Universidad Central de Venezuela Antonia Muñoz. Exgobernadora del Estado Portugueza. UPP89 Johnny Alberto Alarcón Puentes Roberto López Sánchez. Prof. LUZ. Plataforma Ciudadana de Defensa de la Constitución Emiliano Terán Mantovani. Profesor UCV. Observatorio Venezolano de Ecología Política. Héctor Navarro. Profesor titular jubilado de la UCV. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución Gustavo Márquez Marín. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución Samuel Bravo, artista plástico y activista social. Nicmer Evans. Politólogo, miembro del Movimiento Democracia e Inclusión y del Espacio político CONSENSO. Edwin Sambrano: Abogado laboralista, dirigente político y miembro del Espacio político CONSENSO Santiago Arconada Rodríguez. Actvista social. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución Edgardo Lander. Profesor titular jubilado UCV. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución Eustoquio Contreras. Abogado. Secretario General del Movimiento Independientes por Venezuela. Thony Navas. Dirigente sindical sector salud. Espacio CONSENSO. Comité Nacional de Trabajadores en Lucha 3 Patricia Parra Hurtado, Politóloga, egresada de la UCV. Betsy Hortelano. Trabajadora Social, egresada de la UCV Luis Mogollón. Activista social. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución. Comité Nacional de Trabajadores en Lucha Ricardo Ríos. Profesor UCV Juan Luis Sosa. Abogado. Investigador Social. Director de la A.C. Construyendo Valores para Convivencia Manuel Llorens, psicólogo, profesor de la UCAB Juan García. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución Sofía Viloria. Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo y ex diputada Moisés Durán, sociólogo UCV. Adrián Torres Marcano Profesor UCV. Atenea Jiménez Lemón. Socióloga UCV Rafael Uzcátegui, sociólogo y defensor de derechos humanos. Carlos Nieto Palma - Coordinador General de Una Ventana a la Libertad Juan Carlos Barreto, Profesor UCV y Centro para la Paz y Derechos Humanos UCV. Antulio Rosales, profesor universitario. York University Jesús Chúo Torrealba, activista social y comunicador popular. Omar Vázquez Heredia, investigador académico y profesor universitario. Fabiola Arroyo Poleo, activista de la comunidad venezolana en Perú Javier Elechiguerra, profesor UCV, ex Fiscal General y ex Procurador de la República. Jacqueline Richter, profesora UCV Eleonora Cróquer. Instituto de Estudios Críticos, México Francisco Javier Lasarte Valcárcel, Profesor de la USB 4 Guillermo T. Aveledo C., Profesor UNIMET/UCV Henry Moncrieff Zabaleta, Universidad Nacional Autónoma de México Consuelo Iranzo. Profesora UCV Andy Delgado. Profesora UCV Luis Fuenmayor Toro. Profesor titular jubilado de la UCV. Ex rector de dicha universidad Alfredo Flores, director de Ciudadanía sin Fronteras, Perú Marisela Betancourt/ Politóloga e investigadora de la Universidad de Los Andes Albeley Rodríguez Bencomo. Venezolana en situación migrante. Ocarina Castillo. Profesora titular jubilada de la UCV María Josefina Ferrer / Profesora UCV e Investigador