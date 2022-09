Vuelos entre Colombia y Venezuela no se han reanudado: INAC sigue sin aprobar operaciones

Credito: Web

27-09-22.-Colombia y Venezuela no han reactivado la conectividad aérea comercial como estaba planeado en el marco de la reapertura de la frontera comercial.



La primera ruta la realizaría Turpial Airlines proveniente de Caracas para aterrizar en Bogotá el pasado lunes, al tiempo en que desde la frontera terrestre los dos gobiernos realizaban un acto protocolario para la reactivación del comercio con la presencia del presidente colombiano Gustavo Petro y delegados del gobierno venezolano.



Sin embargo, el Ministerio de Transporte colombiano dijo el martes a The Associated Press a través de su oficina de prensa que resta que la autoridad aeronáutica venezolana apruebe el vuelo chárter de Turpial Airlines, tal como lo hizo su par colombiana días atrás.



El gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre la suspensión de los vuelos comerciales.



El primer vuelo programado para el 4 de octubre entre Bogotá y Caracas también fue suspendido por petición del gobierno de Venezuela, según informó la aerolínea Wingo el martes en un comunicado.



“Según se nos ha comunicado, esta suspensión temporal es en espera por resolver asuntos entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela sobre las aerolíneas aprobadas para realizar los vuelos entre los dos países”, detalló la aerolínea.



Wingo es una aerolínea de bajo costo con rutas directas a Latinoamérica y el Caribe que opera desde Colombia. Turpial, por su parte, es una aerolínea venezolana que cubre vuelos domésticos y destinos como República Dominicana y Panamá.



La reanudación de los vuelos comerciales presentó otro inconveniente. Tres días antes de la reapertura de la frontera comercial, el gobierno colombiano en voz de su embajador en Venezuela, Armando Benedetti, informó que su país no autorizó el primer vuelo que para entonces estaba programado con el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).



Benedetti indicó que la decisión se debió a que Conviasa está sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. En 2020, el entonces secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin aseguró que la sanción se debía a que Maduro utilizaba la aerolínea para “transportar a funcionarios corruptos del régimen por todo el mundo”.

