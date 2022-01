Economista Ingerzon Freites: Sobre la economía de Venezuela, los salarios de funcionarios públicos y los pensionados

22.01.22 - Entrevista a Ingerzon Freites (I.F.), economista y analista político, miembro del Observatorio Venezolano de la Realidad Económica (OVRE), nos habla sobre la realidad nacional y el salario cero en Venezuela.



Aporrea: ¿Podrías definir qué es el salario cero en Venezuela?.



I.F.: Digamos que hay una contradicción en ese término, ya que el salario es sinónimo de remuneración, sin embargo, la realidad nos dice que esa remuneración para empleados públicos y jubilados tiende a cero, prácticamente no puedes comprar nada con ese salario, el cual es inmoral, inviable y criminal seguir pagando ese monto a los trabajadores públicos y pensionados.



Aporrea: ¿Qué políticas del gobierno coadyuvan al salario cero y que políticas contribuyen a fortalecer el salario?



I.F.: Asumo que la política económica adoptada por el gobierno para salir de la hiperinflación es la que ha contribuido a no aumentar el salario de los trabajadores públicos y no decretar el aumento del salario mínimo vital.



Hay que recordar que el salario mínimo es reconocido por el 90% de los países que integran la OIT, y el mismo se establece contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas. La existencia de una remuneración salarial mínima ayuda a garantizar que todos se beneficien de una justa distribución de los frutos del progreso y que se pague un salario mínimo vital a todos quienes tengan empleo y necesiten esta clase de protección.



El aumento del salario mínimo vital es una política que debe venir de quienes administran el Estado Venezolano, el salario mínimo vital debe cubrir las necesidades básicas de las personas, tal como lo establece nuestra CRBV en su artículo 91, pero no solo eso, también es un derecho humano adquirido por los trabajadores en su lucha histórica. Entonces podemos decir que las políticas de estado que deberían coadyuvar al aumento del salario están ligadas a la promoción y gestión de mayores ingresos a través de las inversiones en el país, recaudación fiscal y aumento de la producción de bienes y servicios.



Aporrea: ¿Qué políticas de la oposición, del imperialismo y del dólar paralelo han contribuido a generar el salario cero y como operan en la economía dichos efectos.



I.F.: Para mí, el efecto del salario cero como tú lo llamas, es una de las consecuencias principales de las erradas políticas económicas del gobierno nacional. la formulación e implementación de políticas vulnerables, mal diseñadas o aplicadas a destiempo dio paso para que el dólar paralelo pudiera afectar la política económica, influyendo en las expectativas y la confianza del ciudadano.



Este punto es muy importante, hablo de la confianza, esta variable juega un rol fundamental en la economía, cuando la gente comienza a perder confianza en su moneda y en la política económica que va a buscar refugiarse en otros activos con mayor fortaleza, allí entró "dólar today" y todo su aparato destructor. No obstante, las sanciones y demás acciones anti-políticas de factores de oposición han contribuido al mal comportamiento de la economía venezolana, la congelación de cuentas, prohibición de exportación de petróleo, bloqueo de activos del país en el extranjero profundizaron la crisis y como el país mantenía su productividad a través del sector petrolero, y los salarios dependen principalmente de la productividad y los mismo se vieron afectados.



Aporrea: ¿Cómo se vieron afectados?



I.F.: A través de los petrodólares funcionaba la economía venezolana, petrodólares que eran de paso subsidiados por el estado venezolano, casi toda la economía se sustentaba en eso, al caer la producción y exportación de petróleo la demanda fue cayendo y con eso el cierre de empresas, esto trajo como consecuencia desempleo y salarios de subsistencia tanto para el trabajador como para las empresas.



Aporrea: ¿Que se puede esperar sea el comportamiento del salario cero en el proceso de resistencia del pueblo trabajador que vive de su salario en el periodo que resta por culminar del mandato del Presidente Nicolàs Maduro.



I.F.: Nadie vive con 3$ al mes, absolutamente nadie, que te quiero decir con eso, que, a pesar de los paupérrimos salarios en la administración pública, ningún trabajador o pensionado depende de esos ingresos, la mayoría viven con familiares que cubren los costos de alimentación y medicina, otros reciben remesas y otros ayudas de amigos y vecinos.



No tengo mucha esperanza que el gobierno de Nicolás Maduro vaya a decretar un aumento significativo del salario mínimo mientras no salgamos de la crisis económica y los riesgos de volver a la hiperinflación.



Aporrea: ¿Será posible una explosión social como la aspirada por el imperialismo para justificar una intervención “humanitaria”.



I.F.: Leí en algún momento a un psicólogo, que aseguraba que "la sociedad venezolana atraviesa por una etapa de inercia que evita que pueda suceder una explosión social", yo creo que actualmente la sociedad venezolana espera por una resolución de la crisis de manera pacífica y política, sea por la negociación entre las partes o por las elecciones electorales del 2024.



Mientras esto sucede, la gente está resolviendo sus necesidades de diferentes formas, hay un segmento que ha aprovechado el mayor dinamismo económico y ha mejorado su situación, los indicadores muestran que dejamos de caer y que posiblemente comencemos a crecer a partir del año 2022.



Cuando digo dejamos de caer, me refiero al producto interno bruto, esto es una buena noticia para nosotros los venezolanos, sin embargo, hay que tener en cuenta que llegar a los niveles del 2012 cuando Chávez deja el poder podría pasar años o décadas.



La reactivación de la industria petrolera requiere de una gran inversión, el país tiene una deuda externa alta que afecta o afectaría los niveles de crecimiento requeridos para volver a los niveles del 2012.



Por los momentos, el dinamismo de la economía y sus resultados serán moderados, con esto podrán venir mejores salarios privados, pero estará presente el fantasma de la desigualdad social y la restricción de salarios óptimos y empleo en la administración pública nacional, incluyendo los pensionados.



Ingerzon Freites es Economista de la Universidad Central de Venezuela, con maestrìa en Economìa Internacional finanzas pùblicas, con conocimientos en Anàlisis Sectorial e Intersectorial, formulación de proyectos, estructuras de costos, formación de los precios, análisis de mercado, planes de inversión y producción, convenios internacionales, análisis del entorno y planificación industrial. Forista sobre temas económicos y problemas del desarrollo, articulista en medios de comunicación y miembro del Consejo de Escuela de Economìa UCV 2010- Actual. Miembro del Observatorio Venezolano sobre la Realidad Nacional.



Greti Richard, reportera Popular de www.aporrea.org