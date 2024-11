(VIDEO) UCV. Hablaron las madres y familiares de los jóvenes presos post 28J, recibieron solidaridad y apoyo

22-11-24.-Este jueves 21 de noviembre se realizó una actividad organizada por estudiantes y profesores en la Escuela de Sociología de la UCV en solidaridad con los adolescentes detenidos tras las protestas del 28 de julio y continuar exigiendo libertad para todos los detenidos.Esa iniciativa busca visibilizar todos los casos y denunciar la represión por protestar o por el simple hecho de vivir en una zona popular.Desde las 11 de la mañana se fueron acercando estudiantes, profesores, activistas, integrantes del Comité de familiares y amigos por la libertad de lxs trabajadorxs presxs, agrupamientos que hacen parte de la Campaña contra la represión y por la libertad de los presos por protestar, así como representantes gremiales y colectivos feministas, para dar inicio a la actividad con la presencia de algunas de las madres y familiares de jóvenes presos luego de las elecciones del 28 de julio.La actividad dio inicio con una presentación de los profesores de la UCV, Manuel Azuaje y Miguel Denis, quienes explicaron la situación de los jóvenes que se encuentran presos y del contexto represivo en que están llevando a cabo. Azuaje destacó la presencia de Theany Urbina, madre del adolescente preso de 17 años Miguel Urbina, y de Dionexis García, hermana de Diomer Gómez, otro de los adolescentes detenidos también de 17 años, quienes junto a otras madres se han organizado como Comité de Madres en Defensa de la Verdad.Ellas inmediatamente tomaron la palabra, para explicar sus casos particulares, pero también de los demás adolescentes detenidos en Centro de Reclusión de menores Ciudad Caracas, en el Cementerio, en Caracas, donde se encuentran ocho adolescentes presos.Es de destacar que todos los detenidos son de origen popular y humilde, por eso para sus familiares implica un gran sacrificio movilizarse al centro de detención de menores y llevarles comida, ropa y todas las exigencias que hacen desde el penal.Theany Urbina, madre de Miguel Urbina, adolescente de 17 años que no ha sido liberado, denunció que tras su arresto su hijo fue víctima de malos tratos, y declara que “lo querían poner a grabar unos vídeos donde dijera que le habían pagado 30 dólares para salir a protestar, el cual mi hijo se negó a grabar”. También contó que la primera vez que pudo verlo, su hijo le relató que lo tenían en “el inframundo” y que allí no podían ni respirar. Cuando volvió a verlo, en otro centro de detención, ya le habían rapado la cabeza.Dionexis García, hermana de Diosmer Gómez, adolescente de 17 años, detenido arbitrariamente dentro de su casa en la comunidad de Cacique Tiuna, lo acusan de terrorismo incitación al odio y hurto calificado. Ella relata que su hermano no salió a la calle. “No existe vídeo, no hay pruebas, pero lo están acusando.” Enfatizó que “La fiscalía no mostró pruebas. Prácticamente los tienen allí por una orden, porque no existen pruebas de que hayan cometido delitos”, aseveró. También denunció que a su hermano le quisieron obligar a grabar un vídeo donde dijera que le pagaron 50 dólares por salir a manifestar.Luego de la intervención de Theany Urbina y Dionexis García, fueron tomando la palabra para de las y los presentes durante la actividad, como Wilmaira Ríos del Comité de familiares y amigos por la libertad de lxs trabajadorxs presxs, Claudia Rodríguez de Mujeres en Lucha, David Rivas de la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS), Suhey Ochoa de la agrupación Pan y Rosas, Andrés Antillano profesor de la UCV e integrante del Frente Democrático Popular, un representante del Centro de Estudiantes de Letras, y demás activistas y profesores de otras escuelas y facultades de la UCV.Suhey Ochoa, integrante de la agrupación feminista Pan y Rosas y de la LTS interviene en la actividad, llamando a la solidaridad activa, a la organización, y a la acción impulsando comités por la libertad de los jóvenes presos. En su intervención destacó cómo todo el aparato represivo del gobierno recae con fuerza sobre el pueblo, pero sobre todo en los jóvenes particularmente de las zonas populares. Así mismo resaltó la violencia que se viene ejerciendo contra las mujeres, contra las mujeres presas, con las propias madres de los jóvenes presos, que además de la violencia cotidiana y les cae este peso en cima.En tal sentido hizo el llamado a participar el próximo martes 26 de noviembre en la jornada que se estará llevando a cabo en la UCV, en la plaza cubierta, en el marco del 25N, día internacional contra la violencia hacia las mujeres y disidencias, donde tendrá destaque la violencia que sufren las presas, así como hacia las madres y familiares de los jóvenes presos, quienes estarán presente en la misma, además de testimonios de mujeres que estuvieron presas.