Realizan ‘pupitrazo’ en la UCV para exigir la libertad de siete estudiantes y el profesor Rivera

18-10-24.-Los estudiantes, profesores y familiares de detenidos, llevaron a cabo un ‘pupitrazo’ este miércoles 16 de octubre en las adyacencias de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, como forma de exigir la liberación de siete universitarios.



De acuerdo con el vicepresidente de la Asociación de Profesores de la UCV, Luis Crespo, seguirán acompañando y apoyando esta acción hasta que liberen a los ucevistas.



Según El Pitazo, Crespo además afirmó que no continuará las clases con el profesor Salvador Rivera detenido y los ucevistas ausentes de sus salones. “No son terroristas, son estudiantes y trabajadores. El profesor Salvador es un científico e investigador”, añadió.



Los ciudadanos que llevaron a cabo las manifestaciones colocaron pupitres en la universidad, justo donde el profesor Rivera, uno de los detenidos, imparte clases de psicología; dos salones estaban tras las rejas como símbolo de libertad.



David Sosa, estudiante universitario, manifestó durante esta protesta que no es posible que en Venezuela los jóvenes estén en una celda privando su libertad en vez de estar en un aula donde desarrollen su educación.



Sosa además dijo que esta manifestación es por todos los presos, por las más de 1.900 personas que fueron detenidas injustamente por las fuerzas de seguridad del Estado venezolano.



Los manifestantes también pegaron carteles y dos arbolitos en la UCV con los siguientes mensajes: “Iniciamos clases en psicología pero falta uno, un profe debe estar dando clases no en Tocorón. Todavía nos falta el profesor Salvador Rivera y queremos a nuestro profe libre”.

