(VIDEO) Zair Mundarain: Cuerpo de Azuaje debe ser analizado por expertos forenses independientes y de la confianza de familiares

23-04-23.-El exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundarain, sugiere una investigación independiente, científica y de la confianza de familiares para esclarecer la muerte bajo custodia de Leoner Azuaje, presidente de Cartones de Venezuela.



El abogado analizó a través de un video publicado en su cuenta de Twitter la fotografía del cadáver que circula por redes sociales.



"Hay un surco de compresión que dejó la cuerda y está hacia la barbilla, lo cual puede generar dudas. También se ve uno más recto que habría que analizar. ¿Qué se hace en estos casos? Se toman muestras histológicas de ambos surcos y se constata de que haya reacción vital, esto es que el cuerpo haya estado vivo cuando se formó la marca", comentó.



Resaltó que el cuerpo no tiene cianosis, una señal característica por la falta de oxígeno ni protrusión de lengua ni marcas características por la ruptura de vasos por la falta de oxígeno.



"Todas estas dudas deben ser desveladas a través de una autopsia autónoma hecha por anatomopatólogos forenses bajo el control de personas de confianza de la familia, conforme al protocolo de Minnesota. Si esto no se hace, no se sabrá la verdad", puntualizó.



Por otro lado, se conoció de manera extraoficial la información desde el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), donde habrían indicado que el cuerpo de Leoner Azuaje mostraba hematomas en la parte media y baja del abdomen, así como escoriaciones en la región intercostal derecha y antebrazos; además, signos de maltratos en la planta de ambos pies.



El Protocolo de Minnesota o Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias es un procedimiento modelo recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para investigar crímenes de lesa humanidad en los que se hubieran cometido ejecuciones ilegales