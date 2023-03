¡Justicia, ya basta! golpearon a mi hija, me la violaron, quiero justicia! exige madre de Nazareth Marín

Tras el hallazgo del cadáver de su hija, luego de estar varios días desaparecida, su madre, presa del dolor y de la indignación, exigió a través de varios medios, justicia para su hija. "¡Justicia, ya basta! No sólamente para mi hija, para muchas más. Me violaron a mi hija, la golpearon, la estrangularon, quiero justicia y no me voy a quedar callada...no pude vestir a mi hija, me la golpearon...esto no se va a quedar así" fueron las palabras de la progenitora de Nazareth Marín, la joven que fue víctima de femicidio y luego encontrado su cadáver en las cercanías del Puerto de La Guaira.

Nazareth Marín desapareció misteriosamente el día domingo 19 de marzo. Según los reportes familiares, a ella la fueron a buscar un grupo de amigos ese mismo día a eso de las 13 horas para dirigirse a playa Los Ángeles, Naiguatá, y que uno de los miembros del grupo era un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), a quien Nazareth habría conocido el día anterior, en un juego de softbol entre la policía científica y el Senamecf.

Ellos estuvieron compartiendo en la playa en horas de la tarde y relatan que desapareció luego de ir al baño, a eso de las 17 horas, pero al no regresar decicieron subir a Caracas, quedando Nazareth sola, en traje de baño y se llevaron todas sus pertenencias con ellos, incluido su teléfono celular y no informaron inmediatamente de su desaparición, sólo fue al día siguiente, lunes 20, cuando a través de una llamada de su lugar de trabajo, SENAMECF, a su celular, uno de los del grupo, contestó y dio información sobre su posible desaparición.

Desde esos momentos, se prendieron las alarmas y comenzó una campaña para su búsqueda, que dío con la triste noticia de este jueves 23, cuando su cuerpo fue avistado por un pescador que navegaba en una tripa de caucho , que reportó inemdiatamente sobre el cuerpo de una muchacha flotando sobre el mar, quien vestía un traje de baño oscuro, lo que coincidía con la descripción de la joven desaparecida. El cuerpo de bomberos procedió inmediatamente al rescate del cuerpo sin vida de Nazareth y llevado hasta la morgue de Bello Monte, su sitio de trabajo, donde laboró durante cinco años como asistente de patología. Allí era esperada y recibida con flores por todas sus amigas, compañeros de trabajo, familiares y funcionarios de la Institución, quienes no podían dar crédito a tan dura realidad.

Para fines de esclarecer este asesinato, fueron retenidos cinco de los acompañantes de la víctima para investigar los hechos, para este momento quedó detenido uno de ellos, un funcionario del CICPC, de quien hasta ahora se desconoce su identidad, pero que a través de las redes se está dando a conocer quién podría ser. Varias organizaciones y familiares exigen a la Fiscalía que se de toda la información de este abominable crimen y que se debe hacer justicia, caiga, quien caiga.

Nazareth Marín deja a una hija de 12 años huérfana, a una madre presa de la impotencia y del sufrimiento y a un país que ve como en un período de menos de tres meses se han cometido al menos 30 femicidios en Venezuela, según el monitoreo que hacen en los medios de comunicación, la organización Utopix. En promedio ocurre un femicidio cada 46 horas. Es hora de detener estos crímenes atroces contra las mujeres venezolanas, el estado tiene que hacer algo, las instituciones tienen que trabajar más por los derechos de la mujer, tienen que hacer un esfuerzo para que no se siga con esta terrible situación que pone al país en línea roja sobre los derechos de la mujer.