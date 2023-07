99 mujeres asesinadas en el primer trimestre del año

El primer semestre del año 2023 termina dejando un saldo de 99 femicidios, según reporte de Monitor de Femicidios Utopix. Recordemos que estas compañeras presentan cifras basándose en las informaciones de medios de comunicación ante la negativa sistemática del gobierno de presentar cifras sobre este flagelo que azota a las mujeres venezolanas. También hubo 19 intentos de femicidios a nivel nacional.



Una mujer es asesinada cada 44 horas en Venezuela



Durante el año 2020 los femicidios se incrementaron de manera alarmante a 1 femicidio cada 34 horas, en comparación al año 2016 en el que ocurría 1 femicidio cada 72 horas. Para el año 2021 la media es de 1 femicidio cada 36 horas y para el año 2022 es de 1 femicidio cada 37 horas. En lo que va de 2023, está ocurriendo un femicidio consumado cada 44 horas y un femicidio en grado de frustración cada 42 horas.



Este mes de junio, el estado con mayor cantidad de casos fue Lara con un total de 5 femicidios respectivamente; seguido del estado Zulia con 3 casos; los estados Trujillo, Aragua y Distrito Capital con 2 casos cada uno; y los estados Sucre, La Guaira, Bolívar, Táchira cada uno con 1 caso respectivamente

La mayoría de las víctimas de femicidios tenían entre 11 a 45 años, con un pico entre los 66 y 70 años. En 4 casos la edad no apareció en las noticias.



Del total de 18 casos, en 3 casos abandonaron el cuerpo de la víctima en la vía pública, en 5 casos las víctimas sufrieron torturas, en 2 casos los cuerpos fueron mutilados y en 3 casos las víctimas sufrieron abuso sexual. En 2 casos los femicidios ocurrieron por golpes, en 3 casos la causa fue por armas de fuego, en 4 casos por asfixia mecánica, en 5 casos fue por violencia obstétrica, 3 casos por armas blancas y en 1 caso no se dio la información en los medios.



Características de las víctimas



7 de las víctimas eran madres; 7 niños, niñas y adolescentes quedaron huerfánxs; 5 mujeres estaban embarazadas, en 4 casos los familiares de las mujeres reseñan maltratos; en 1 caso la víctima era migrante colombiana, en 1 caso la adolescente era una persona con discapacidad, 5 familiares o conocidos resultaron muertos o heridos durante el hecho, 1 femicida pertenecía a un cuerpo policial, 2 femicidas tenían antecedentes penales y en 1 caso había antecedentes de acoso.



Tipos de femicidios y femicidios en grado de frustración



4 femicidios fueron íntimos, 3 femicidios ocurrieron a manos de bandas delincuenciales, 2 casos fueron femicidios familiares, de los cuales 1 fue un femicidio infantil, ocurrieron 5 feminicidios obstétricos, 1 femicidio sexual, 2 femicidios no íntimos y 1 femicidio indeterminado. 19 femicidios en grado de frustración.





