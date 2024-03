Vismark Cordovez: La lucha de las Mujeres debe continuar

Caracas, 8/3/2024.- Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, rendimos homenaje desde el proyecto Fundación Adriana Urquiola, a una mujer que es un ejemplo a seguir para todas: Vismark Cordovez, docente, activista,Profesora de Educación Especial en deficiencias auditivas, egresada de Pedagógico de Caracas, sobreviviente de cáncer.

Vismark ha enfrentado su enfermedad con una determinación digna de admirar. Su camino no ha sido fácil al ser sorda, pues tuvo que enfrentar discriminación y obstáculos sociales para hacerse profesional y avanzar en su carrera; tampoco lo fue cuando enfermó y se dio cuenta que los médicos no están preparados en muchos casos para atender a pacientes sordos y había que romper el silencio y las barreras de comunicación. Ella misma nos explica cómo fue este proceso.

"El hecho de ser sorda y haber sobrevivido al diagnóstico de cáncer 2 veces, de cuello uterino y de mama, me fortaleció y me enseñó literalmente a luchar por mi Vida y por la Vida. No todas las personas con discapacidad auditiva han tenido el apoyo familiar para afrontar un proceso de salud y poder tener una mejor calidad de vida durante esa difícil coyuntura. Hay mucha desorientacion en el núcleo familiar y eso les impide acudir a un especialista que pueda atender su caso. Para mí, en gran parte no fue fácil pero jamás pensé que fuese imposible.Yo misma busqué por Instagram, encontré la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, me dirigí y me puse a investigar todo mi proceso; hasta las medicinas las buscaba en las redes sociales en este difícil contexto de las sanciones que sufre nuestro país y los medicamentos para el tratamiento contra el cáncer son uno de los sectores afectados. Tenía que planificar y digirirme a mis consultas, a buscar las citas de quimioterapia en El Llanito, retirar las medicinas, tramitar mis reposos y hacer entrega en la zona educativa; también acudía a fundaciones, instituciones que pudiesen apoyarme porque esta situación ni en lo económico ni en lo emocional la pueden transitar sin ayuda el paciente y su familia. Cuando hacía mis diligencias, en algunos casos me acompañaba mi hermano, en otros, mis hijos, pero la mayoria de las veces lo hacía sola y así yo misma indagaga y gestionaba. Nunca me senté a esperar a que alguien me hiciera las cosas".

"De mi situación concluyo que la necesidad del apoyo familiar a falta de un intérprete para recibir las instrucciones médicas es clave y necesario para las personas sordas pero también está la actitud de la persona sorda de actuar por sí misma, sin esperar.El Cáncer no espera y si uno no lucha se pierde la batalla", resaltó con su optimismo contagioso.

Debido a su enriquecedora experiencia como paciente sorda, dice que puede hasta crear un manual para la atención diferenciada del paciente sordo con cáncer.

"Mi recomendación es que se deben crear protocolos de atención, de sensibilización, para atender a las personas con discapacidad auditiva o de otro tipo en centros de salud; lo ideal sería por ejemplo que en cada centro de salud tenga un intérprete para las personas sordas. Durante mi proceso, me motivé a ofrecerles mis conocimientos de lenguaje de señas al personal que me atiendó en la Clínica de Prevencion del Cáncer, era necesario para que se comunicaran conmigo. Hice el puente y enviaba personas sordas a mi mastólogo que ya tenía alguna noción del lengua de señas.Yo misma buscaba solución ante una dificultad para entender. Mis Doctoras ya se comunican conmigo de manera fluida sin ningún inconveniente", explicó y a la vez planteó soluciones para mejorar la atención en materia de salud de las personas sordas.

Pero también, hoy 8 de Marzo, Vismark es consciente que las personas sordas y especificamente las mujeres, deben romper otras barreras como la violencia basada en género.

"En el hogar es donde nace el amor o desamor hacia las otras personas y el amor propio.Existen casos en que las personas con alguna discapacidad a falta de apoyo en su hogar, buscan por ejemplo una asociación de sordos. Y allí vemos casos de todo tipo. Las mujeres en muchas ocasiones son maltratadas física, verbal o psicologicamente por su pareja de la que muchas veces además dependen económicamente. Hay que educar y concientizar a las mujeres y a los hombres para que no repitan ni caigan en círculos de violencia que finalmente dañan es a la sociedad".

"Mi mensaje en este día, es que la Lucha debe continuar aún sin tener apoyo de ninguna institución, no debemos detenernos. Muchas mujeres afectadas por la violencia de género sienten miedo de hacer pública esta situación, debemos enseñarlas a dejar de tener miedo.Igual las que han sido diagnosticadas con esta patología que puede ser mortal, el cáncer, sienten miedo de acudir al especialista por temor a afrontar este proceso.Ambas situaciones necesitan Optimismo, Fortaleza para lograr vencer. Entonces, estas campañas de solidaridad, el activismo, no es solo para un día, 8 de marzo o 25 de noviembre, deben seguir durante todo el año las charlas motivacionales, los foros, el acompañamiento de denuncias. Todos los días, todo el año, todos los días de todos los años hay que luchar contra la opresión y la discriminación de las mujeres.

#JusticiaParaTodasLasMujeres