Efemérides 18 de agosto: "Defensa de la Vida y la Salud en el Trabajo" - Eliminada pena de muerte en Venezuela (1863)

En 1969, culmina el Festival de Woodstock, comenzado el 15 de agosto en esa localidad, en el estado de Nueva York (EEUU). Asistieron casi medio millón de personas a decenas de shows musicales de rock, country y otras expresiones musicales. Fue en la cúspide del movimiento y la cultura hippie, predominantemente juvenil, de corte libertario, protestatario frente al sistema y pacifista, practicante del amor libre y la vuelta a la vida comunitaria sencilla, aunque no faltaban las drogas (marihuana, LSD) en el siglo XX. En las actuaciones estuvieron figuras como Richie Havens, Ravi Shankar, Arlo Guthrie, Joan Baez, The Who, John Sebastian, el guitarista chicano Santana, Grateful Dead, Creedence, Janis Joplin, Joe Cocker, The Band, Johhny Winter, Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrix, entre otros y otras artistas. Escuchar y ver el Festival de Woodstock.