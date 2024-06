Efemérides del 26 de Junio: Contra las Drogas – Apoyo a Víctimas de la Tortura – Preservación de Bosques Tropicales

Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. Proclamado en 1997 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de lograr su erradicación total. Definida como "cualquier acto en el que un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación". Es un crimen; está prohibida y penada en el derecho internacional, y no hay nada que la justifique. Su prohibición es de obligado cumplimiento para todos los estados, aunque no hayan ratificado los tratados internacionales. La tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ya habían sido condenados en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 1975, la presión y las campañas de diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), condujeron a que se aprobase la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. De ahí se derivaron avances significativos en el desarrollo de leyes e instrumentos jurídicos hasta que se impuso la prohibición de la tortura. En 1981 se creó el Fondo de Contribuciones Voluntarias de la ONU para las Víctimas de la Tortura, para financiar a las organizaciones de asistencia a las víctimas y a sus familias. En 1984 se aprobó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor en 1987. Se creó un comité de expertos, llamado Comité contra la Tortura para vigilar la aplicación de esta Convención. La Comisión de Derechos Humanos nombró en 1985 al primer Relator Especial sobre la cuestión de la tortura (experto independiente) para informar sobre la situación de la tortura en el mundo. Se aprobaron resoluciones con principios generales para el trato de los reclusos y detenidos. Uno de los Estados miembros de la ONU que más habla de Derechos Humanos es los EE.UU, pero mantiene la muy cuestionada cárcel de Guantánamo, donde es evidente la tortura. En Venezuela tampoco estamos libres de esas prácticas, como lo indican numerosas denuncias y casos que han trascendido, pero el pueblo no ha conseguido hacer que el Estado cumpla con la ley y se abandone esta práctica criminal.