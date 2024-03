Efemérides 18 de marzo: Día Nacional del Niño y Niña Indígena venezolanos

Día Nacional del Niño y Niña Indígena, venezolanos. Ver: www.aporrea.org/cultura/n372356.html Cada 18 de marzo se realizan en la República Bolivariana de Venezuela, en todos los estados con población originaria: Warao, Yekuana, Wayuú, Kariña, Pemón... entre otros pueblos autóctonos, diversos actos en honor al niño y la niña indígenas. Según se define la celebración, s busca “contribuir al protagonismo histórico, cultural, social, lingüístico de los niños indígenas, y destaca su participación en el proceso de desarrollo del país”. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dedica un capítulo exclusivo a los derechos de los pueblos indígenas, por primera vez en la historia de Venezuela, donde se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país, y abre un espacio de participación política indígena a nivel nacional, estadal y municipal. Asimismo, se hace un reconocimiento de su derecho a una educación intercultural bilingüe, en correspondencia con los derechos de los niños, niñas y adolescentes protegidos con la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). Sin embargo, no está claro el modo como se estaría contribuyendo en la actualidad, en el marco de la crisis económica y social que sacude desde hace años al país, a la mejora de las condiciones de vida de la infancia indígena en el seno de sus pueblos y a la realización plena de sus derechos.

En 1902 el tenor italiano Enrico Caruso, es uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono . Realiza su primera grabación con "Vestí la gimbba" de Leoncavallo, de la que se pone a la venta un millón de discos. Además de cantante de ópera, fue el cantante más popular en todos los géneros en boga durante los años 1920, con su excepcional voz de tenor. Escuchar a Caruso en Oh Sole Mío

El 18 de marzo de 2014, en Moscú se firma la anexión de la península de Crimea a Rusia, tras el resultado de un referéndum. El 11 de marzo Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon su independencia de Ucrania, votada por el Parlamento de Crimea y dando lugar a la formación de la República de Crimea. Estados Unidos y el gobierno en Kiev no reconocieron el referendum y la anexión.