Efemérides del 23 de Julio: Día Mundial de las Ballenas y de Delfines, en lucha contra su exterminio

Día Mundial de las Ballenas y de los Delfines. Proclamado en 1986 por la mayoría de integrantes de la Comisión Ballenera Internacional (CBI), Contra la Caza de Ballenas. Su propósito es frenar la caza indiscriminada y cruel de estos evolucionados y hermosos animales en peligro de extinción. Muchos países aún persisten en la caza de estos mamíferos acuáticos e ignoran los convenimientos internacionales. Son muchos los videos, por ejemplo, de Japón, donde se muestran las masacres de delfines. También son conocidas las llamadas "matanzas vikingas". El número de ballenas ha venido mermando rápidamente en los dos últimos siglos, lo que afecta incluso a quienes están en el negocio ballenero (se les acaba su pesca). En 1972 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, se aprobó una primera moratoria de diez años a la caza de las ballenas, para dar tiempo a que aumentara su población y así evitar su extinción. Pero esto no consiguiño detener la mengua del cetáceo y en 1986 la Comisión Ballenera Internacional, prohibió la caza comercial, aunque hay países que se escudan en motivos científicos o incluso médicos para atraparlas y también hay viejas tradiciones de matanzas de cetáceos que no se han podido abolir, como no se ha abolido la tradición taurina en España y en muchos países hispanoamericanos, por ejemplo. Japón se sigue negando a dejar de cazar tanto a ballenas como a delfines y se siguen permitiendo las tradicionales matanzas anuales del delfín que realizan los pescadores de Taji. Unamos nuestras voces de protesta para que cese el empeño de extinguir especies animales, conducta irracional, y en el fondo suicida, de la especie humana, experta incluso en matanzas mundiales de sus propios congéneres a través de sus gobiernos y ejércitos belicistas.