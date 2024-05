(VIDEO) Luis Romero de Lucha de Clases: La represión va aparejada a toda política de ajuste antipopular

Miércoles, 29 de mayo de 2024.- Luis Romero, de Lucha de Clases, quien estuvo presente frente al Ministerio Público, en Caracas, el pasado jueves dieciséis con el grupo que se presentó en el acto de solidaridad con Rafael Uzcátegui y Luis Zapata ante las acusaciones realizadas por el diputado suplente Carlos Pacheco, en el programa Zurda Conducta transmitido por Venezolana de Televisión compartió algunas interrogantes y reflexiones:



Ante la convocatoria de marcha por parte del gobierno, el primero de mayo, también conmemorativa del día internacional de los trabajadores, se preguntó Romero : ¿qué hacían esos motorizados allí? (en Plaza Venezuela ), en segundo lugar, conviene que nos preguntemos lo siguiente: si los cuerpos policiales había acordonado toda la zona, impidiendo el paso vehicular, ¿cómo estos motorizados llegaron a amedrentar esa movilización de los trabajadores, si los policías estaban obstaculizado las vías, cómo es que pasaron de forma libre?, digámoslo así.



Incluso, existiendo diversas vías para que ellos transitaran hacia el centro de Caracas, hacia donde se dirigían, ¿por qué tenían que transitar justo en la vía donde estaban los trabajadores prestos a protestar?



Eso fue un acto totalmente irresponsable que demuestra la irresponsabilidad de los cuerpos policiales, precisamente para impedir esa manifestación y romperla.



Eso lo denunciamos acá, porque claramente si había una manifestación constituida allí (área de la plaza Venezuela) se buscaba provocar y encontraron una respuesta, aquí vale saludar la respuesta firme de los trabajadores que no se dejaron amedrentar, que respondieron a las agresiones.



Pero debemos decir que esa irresponsabilidad pudo derivar en algo mucho peor de lo que allí aconteció.



Pudo ser mucho peor y no conforme con ello viene este individuo, Carlos Pacheco, diputado suplente a la Asamblea Nacional haciendo uso de los medios públicos a tratar de responsabilizar a Luis Zapata y a Rafael Uzcátegui, usándolos como un chivo expiatorio, quizá para explicar la agresión provocada por los motorizados en convivencia con la policía.



Eso es totalmente grave.



Ahora, esto no es una casualidad, porque tenemos que señalar que esa política de reprimir la manifestación, de criminalizar la lucha y de amenaza de judialización es la consecuencia directa de la política de ajuste antipopular que aplica el gobierno.



Precisamente, para pulverizar el salario, para desconocer los contratos colectivos, para acabar con todos los componentes acumulativos que tienen que ver con el salario, a través de las distintas versiones del instructivo Onapre, para impulsar un nefasto memorando como el 2792, para bonificar el salario y caminar hacia esa sugerencia del empresariado que se ha hecho en el diálogo social tripartito, donde buscan pulverizar las prestaciones sociales, precisamente, para acabar con la resistencia de los trabajadores que se niegan, a que pulvericen sus derechos.



La represión es el arma que utiliza el gobierno precisamente en esa dirección y eso es algo que repudiamos totalmente.



La represión va aparejada a toda política de ajuste antipopular.



La izquierda consecuente, la izquierda proscrita, la izquierda a la cual le vulneraron todos sus derechos a la participación, esa izquierda, a la cual le arrebataron todas las tarjetas existentes para expresarse políticamente en los eventos electorales, la izquierda, a la cual ha sido apartada de toda posibilidad es la que se mantiene luchando codo a codo con la clase trabajadora y así nos mantendremos, denunciando los atropellos.



Responsabilizamos a Carlos Pacheco por las declaraciones irresponsables realizadas el dos de mayo en Zurda Conducta, responsabilizamos a la policía por ese acto de agresión, realizado por grupos parapoliciales en contra de los trabajadores.



Y con la misma fuerza nos mantendremos protestando para seguir denunciando los atropellos, la vulneración de nuestros derechos y sobretodo para que la clase trabajadora se organice, levante sus fuerzas y finalmente pueda conquistar la posibilidad de restituir sus derechos, sobre la base de la lucha.



En eso creemos.



Noticia relacionada: (VIDEO) Pedro Eusse: este gobierno demostró su irrespeto absoluto al derecho que tenemos los trabajadores de protestar de manera autónoma e independiente