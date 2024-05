(VIDEO) Pedro Eusse: este gobierno demostró su irrespeto absoluto al derecho que tenemos los trabajadores de protestar de manera autónoma e independiente

Lunes, 27 de mayo de 2024.- La Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, CUTV, se hace parte de esta denuncia pública señaló su secretario general Pedro Eusse y continuó con lo siguiente:

"Decimos que el 1ero de mayo, Día Internacional de Lucha de las Trabajadores y los Trabajadoras en Venezuela‚ la fuerza policial usada por el gobierno venezolano y la fuerza parapolicial también empleada allí, impidieron que se realizara una movilización unitaria, independiente de la clase trabajadora venezolana.



Porque eso no era una movilización de partidos políticos de oposición, como pretendieron hacer creer con su propaganda manipuladora y embustera, esa era una movilización de trabajadores, trabajadoras, con organizaciones sindicales y gremiales, de trabajadores activos, jubilados y pensionados y de movimientos sociales de nuestro pueblo que se sumaron a esa convocatoria.



Y este gobierno demostró su irrespeto absoluto al derecho que tenemos los trabajadores de protestar de manera autónoma e independiente, ellos han hecho ver y ha sido misión el primero de mayo, que sólo el gobierno tiene derecho a tomar las calles, sólo el gobierno tiene derecho a realizar movilizaciones, el primero de mayo, pues no es así, no es así.



La clase trabajadora, con su propia fuerza, tiene la necesidad y el derecho de salir a la calle a exigir salarios dignos, pensiones dignas, un cambio profundo en la política laboral neoliberal de este gobierno, antiobrera y eso lo hicimos el primero de mayo.



El 1ero de mayo hubo una serie de agresiones contra la clase trabajadora venezolana.



No solamente el uso de los cuerpos parapoliciales que agredieron a nuestros compañeros ese día sino también el uso, como ya lo dije, de los organismos policiales que cortaron las vías para que no se pudiera continuar en marcha.



Pero también fuimos agredidos cuando el gobierno anuncia que no hay aumento de salario, una vez más, dos años sin aumento de salario, sino con una miserable eh, limosna allí de, llamada bono de guerra económica, un irrespeto a los trabajadores.



Y además seguimos siendo agredidos cuando usando la televisión, la televisora del Estado, como acostumbran hacerlo, usarlo como un instrumento de la cúpula del partido de gobierno, utilizan ese canal, para irresponsablemente hacer señalamientos contra los compañeros Rafael Uzcátegui y Luis Zapata.



Para ellos nuestra solidaridad y nuestra solidaridad con todas y todos los que estén siendo agredidos y pretendan ser o estén siendo criminalizados por la acción de este gobierno.



Nosotros seguiremos impulsando los mayores niveles de unidad de acción de la clase trabajadora, para derrotar estas políticas neoliberales y seguir construyendo la fuerza que haga posible que en Venezuela haya un cambio profundo, revolucionario, encabezado, liderado, por la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo.

