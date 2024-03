(VIDEO) Ángel Arias: Este es un gobierno hambreador que proscribe a las fuerzas que están ubicadas a su izquierda

Miércoles, 20 de marzo de 2024.- "Hoy estamos aquí, diferentes corrientes políticas de izquierda para denunciar la proscripción política con la que este gobierno se prepara unas elecciones a la medida" Manifestó Ángel Arias de la Liga de Trabajadores por el Socialismo, la LTS, frente al CNE en el acto de protesta organizado por el Encuentro Popular Alternativo (EPA), el pasado miércoles trece.

Arias prosiguió con lo siguiente: Unas elecciones a la medida, donde si bien pudiera decirse que el gobierno proscribe a diestra y siniestra, a derecha y a la izquierda, cosa que es cierta, sin embargo, son las fuerzas ubicadas a la izquierda de este gobierno las que padecen lo más fuerte del peso de la proscripción ¿Por qué? Porque está en curso un pacto burgués, entre el gobierno hambreador y represor de Maduro y un sector de la oposición patronal que convive con el gobierno, es decir, aunque la señora María Corina Machado no esté en ese pacto, aunque esté proscrita, proscripción que varios de los que estamos aquí cuestionamos. Porque cuestionamos que el gobierno le diga al pueblo por quien votar y por quien no votar, no, no por María Corina que sabemos lo que representa que no tiene nada de democrático, sino por el derecho del pueblo venezolano a votar sin que sea el gobierno de turno quien le diga por quien tiene, por quien puede y por quien no puede votar.

Las fuerzas del capital están representadas en ese pacto, esa elección venidera va a tener representantes patronales. Pero las fuerzas ubicadas a la izquierda de este gobierno, quienes cuestionamos las políticas antiobreras y de entregismo nacional son las que más estamos padeciendo de protección, por eso hoy estamos aquí denunciado, develando toda la fuerza del gobierno, supuestamente obrero, supuestamente de izquierda.

Este es un gobierno capitalista, hambreador, que proscribe a su izquierda. El gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que proscribe a las fuerzas que están ubicadas a su izquierda. Estamos ante el método de un gobierno que proscribe, no acepta ningún tipo de disidencias de aquellos que cuestionen su política antiobrera. Por eso compañeros, pensamos que hay que hacer todos los esfuerzos, hay que hacer todos los esfuerzos unitarios para exigir, en la medida que se pueda, el derecho a la participación política de todas aquellas fuerzas de la izquierda que defendernos los intereses de la clase trabajadora y que estamos contra la dictadura patronal que nos tienen aplicada en este momento.

