(VIDEO) Ángel Arias: “Las fuerzas que cuestionan por izquierda las políticas antiobreras son las que más padecen la proscripción política”

19-03-24.-Si bien sectores de la oposición patronal, como María Corina Machado, son víctimas de las inhabilitaciones, el espectro político que representa no dejará de tener candidatos, en cambio, sí están cerradas prácticamente todas las opciones para quienes cuestionan por izquierda al gobierno y sus políticas favorables a los patronos y el capital privado.Es lo que señaló Ángel Arias, de la LTS, en la protesta que hubo ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).El miércoles 13 de marzo, varias organizaciones se concentraron en la sede principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Caracas, para protestar contra las diversas medidas de proscripción política que lleva adelante el Gobierno Nacional, así como para entregar un documento con una serie de exigencias para el respeto del derecho a la participación política, y solicitar un audiencia de urgencia con las autoridades del ente rector. Las organizaciones que llevaron a cabo esta actividad son las agrupadas en el frente político Encuentro Popular Alternativo (EPA), junto a otras como Unidos por la Dignidad, el Movimiento Político de Profesionales y Técnicos, la Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) y el Partido Revolucionario de Trabajadores (PRT).Entre los derechos de palabra ejercidos, Ángel Arias, trabajador del sector público y militante de la LTS, indicó que son unas “elecciones hechas a la medida, en las que, si bien se pudiera decir que el gobierno proscribe a diestra y siniestra, a derecha e izquierda, cosa que es cierta, sin embargo, son las fuerzas ubicadas a izquierda de este gobierno las que padecen con más fuerza el peso de la proscripción”. Esto porque, según planteó, hay en curso una suerte de pacto en el que concurren el Gobierno junto a sectores de la oposición patronal y el empresariado, lo que hace que, en las elecciones, más allá de que haya candidatos claves de la oposición patronal que no puedan participar, los intereses empresariales sí van a estar representados.“Aunque la señora María Corina Machado no esté en ese pacto, aunque esté proscrita… las fuerzas del capital están representadas en este pacto, la elección venidera va a tener representantes patronales”, planteó, señalando también que cuestionan la inhabilitación de esta candidata, “no por María Corina, que sabemos lo que representa, que no tiene nada de democrático, sino por el derecho del pueblo venezolano a votar sin que sea el gobierno de turno quien le diga por quién puede y por quién no puede votar”.En el video que adjuntamos en esta nota, mostramos extractos de esta intervención, así como algunas explicaciones sobre lo que se quiere decir cuando se habla de oposición patronal: “gente que se opone al gobierno, que considera que la sociedad de clases, que la explotación capitalista es perfecta, que así es como debe ser el mundo, que le parece muy bien que los empresarios puedan hacer lo que les dé la gana con los derechos de los trabajadores”. Esos sectores, que son lo que tienen más presencia mediática, tienen varias figuras claves inhabilitadas políticamente, sin embargo, hay una oposición de otro signo político, de un contenido político contrapuesto a esa oposición patronal: “también, quienes cuestionamos la sociedad de explotación, quienes cuestionamos el capitalismo, quienes decimos que, cómo es posible que a los trabajadores nos tengan vuelto nada los derechos para beneficiar a los patronos, de este lado, están inhabilitadas prácticamente todas las opciones”.