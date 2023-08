(VIDEO) II Relatoría del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo

Martes, 01 de agosto de 2023.- Mesa No 4



Continúa la relatoría del Encuentro Nacional por la Defensa de los Derechos del Pueblo, con el informe presentado por la mesa No 4, que trató el tema de los Derechos Sociales y fue presentado por Samuel Bravo del Movimiento Popular Alternativo:



Las conclusiones o los consensos logrados en nuestra mesa sobre Derechos Sociales son los siguientes:



-Proseguir y profundizar el encuentro para construir un plan de lucha y movilización social, en consecuencia, avanzar hacia la realización de encuentros regionales.



-Construir una alternativa de poder que defienda y restituya los derechos del pueblo.



-Constituir una Comisión Nacional que sistematice y operativice los acuerdos de este encuentro.



-Nuestro plan de lucha debe reflejar todas las banderas e iniciativas políticas destinadas a reivindicar la inclusión, dignidad y diversidad de todos los sectores oprimidos.



-La defensa, la promoción y el rescate de la autonomía del Movimiento Popular y de los movimientos sociales, en general.



Rechazar la campaña de odio contra la comunidad LGTBI.



Rechazar la campaña de odio que se opone al avance de los derechos de las mujeres.



Se acuerda respaldar la despenalización del aborto.



Defender la lacaidad del Estado.



La amplia masificación y fácil acceso a los anticonceptivos.



Promoción y defensa de un programa de educación sexual integral.



Promover iniciativas de prevención, medicina gratuita y de calidad.



Exigir al Estado la publicación periódica de estadísticas que potencialmente favorecerán o favorecerían, perdón, la planificación pública.



Esas fueron las propuestas consensuadas.



Hubo una sola propuesta que no llevó el consenso, que fue la eliminación de los CLAP, Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, fue la única que no fue consensuada.



Mesa No 5. Derechos Laborales. Cuyas propuestas fueron presentadas por Alejandro Linares, del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora, no hicieron su presentación porque estaban finiquitando algunos detalles.



Mesa No 6 Políticas Económicas, conclusiones y propuestas fueron presentadas por Paola Velázquez, de Lucha de Clases:



Las ideas que se plantearon y donde tuvimos amplio consenso fueron las siguientes:



-El Capitalismo como sistema mundial se encuentra en crisis y no solamente es una crisis en Venezuela o regional, sino que es ya de grandes rasgos.



-En segundo lugar, como coincidencia, colocamos que la economía venezolana responde no solamente al sistema capitalista sino que tiene un modelo muy característico, que es el modelo de rentismo económico y también se hizo énfasis, al recalcar, que lo que existe en Venezuela, ciertamente es una economía capitalista y por tanto, nunca fue una economía socialista, como en algún momento, algunos dirigentes políticos del gobierno principalmente, trataron de excusar.



-Se planteó la necesidad de preparar jornadas de trabajo sobre el tema económico para optar justamente y someterlas al debate.



-Se planteó la necesidad de profundizar en la caracterización de lo que es propiamente el capitalismo venezolano.



-Se planteó el fracaso del capitalismo, no solamente en Venezuela sino a nivel mundial.



-Se planteó la multidiversidad de la crisis que no solo afecta la economía sino que también afecta a la naturaleza, que se evidencia en lo que es la contaminación, que se evidencia en una crisis social, que tiene diferentes vertientes. La crisis que en la actualidad está sufriendo el sistema capitalista y por tanto las economías nacionales.



-Se planteó la necesidad de elaborar una propuesta económica alternativa a la que está siendo impulsada por las derechas, entendiendo de que el gobierno nacional, la política que ha impulsado en ningún momento ha sido socialista, sino que por el contrario, también ha sido de muchas coincidencias con las políticas planteadas históricamente por las derechas y por esa razón se plantea la necesidad de una propuesta alternativa en términos económicos, por parte del espacio.



-También se planteó la necesidad de escribir un programa económico, que además se plantee tareas concretas como la recuperación, por ejemplo, del dinero que ha sido robado y que se encuentra en el extranjero, entre otras.



-El rescate de la constitucionalidad, entendiendo de que la Constitución, comprende en sí, un conjunto de derechos, no solamente económicos, sino políticos y sociales y que lamentablemente, hasta la fecha, podemos ver como se ha pisoteado al pueblo.



En la discusión si hubo un disenso y básicamente se asume en el impulso del modelo económico en Venezuela, se trata de una discusión entre el modelo económico mixto y el modelo de una economía planificada.



Cerró la presentación de las propuestas de las mesas, Luis Zapata, quien fue parte del equipo organizador del Encuentro:



Es importante destacar que hay consenso en las siete mesas, de seguir con un encuentro permanente, esto no es el final sino el comienzo de muchos encuentros a nivel regional y nivel nacional.



Por eso que hay un consenso, seguimos debatiendo, seguimos encontrándonos para seguir avanzando y lograr unir todas las luchas.





