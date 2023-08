(VIDEO) I Relatoría del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo

Martes, 01 de agosto de 2023..- La jornada del Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo celebrada el sábado 22 en Cantaclaro, sede central del PCV en Caracas culminó, al final de la tarde, con la relatoría o informe de las mesas de análisis, la cual presentamos a aporreadores y aporreadoras en el presente par de videos:



Primer video:



El inició del cierre fue con la mesa No 2, ya que la No 1 no había culminado su trabajo de elaboración de su informe.



La mesa No 2 trabajó el tema de Política Internacional, Jeisón Rondón del Movimiento Uníos, fue el encargado de leer el informe, que presentó los siguientes puntos:



-Superar los cercos mediáticos e ideológicos del gobierno en todos los grandes problemas de la Nación, incluyendo obviamente, el de la política internacional extranjera y presentar una visión propia, popular, que en esos asuntos no sea solamente consignas y adornos de los discursos.



Sino que sea parte de una política verdaderamente instrumental a los intereses y preocupaciones y necesidades del pueblo venezolano.



Ha sido un consenso de la mesa que las propuestas del Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo, debe ser en torno al rechazo al imperialismo en todas sus vertientes, al apoyo de la autodeterminación de los pueblos y a favor de la paz entre los pueblos, pero de la lucha frontal contra el capital en todas sus expresiones nacionales e internacionales.



Se ha acordado la creación de un espacio permanente de estudio sobre, entre otras cosas, que pudieran estar abiertas a discusión, el tema internacional.



Que las corrientes, las tendencias de izquierda tengamos espacios de discusión, de debate permanente, de propagación, de publicación, de espacios de combate de las ideas para tratar los grandes problemas a profundidad, de la situación actual venezolana.



Que tengamos la articulación, como conjunto, de decir al pueblo venezolano y más allá, a las audiencias internacionales, que es lo que efectivamente pensamos, que es lo que efectivamente está pasando en Venezuela y cuales son las alternativas populares ante los hechos.



-Como segundo punto, está el tema de la solicitud o de la proposición como política, como punto programático y como posible actividad, como lo pueda acordar el pleno de las organizaciones aquí presentes, de una postura frontal de rechazo a la forma opaca en que se ha manejado la deuda externa de la Nación, la política de endeudamiento antinacional y proclamar el rechazo de todo endeudamiento que haya sido provocado en el amparo de la suspensión de la Constitución, de la suspensión de las leyes, de la fulana ley antibloqueo y de todo ese cuadro de ilegalidad rampante que se ha apoderado del país.



Propone la exigencia de aclaratoria sobre el monto de la deuda externa, su origen, los acreedores y el rechazo sobre las formas irritas y nulas en las que se está endeudando a la Nación.



Se propone para, también, como actividad, como una propuesta de moción para todas las organizaciones presentes, el llamado a todos los aliados internacionales para la elaboración y el adelanto de una política general de solidaridad con el pueblo venezolano, dentro y fuera de las fronteras, con el trabajador venezolano, dentro de las fronteras, con el migrante venezolano, está enlazada con la siguiente propuesta:



Una campaña comunicacional con nuestros aliados internacionales, con todas las fuerzas progresistas, revolucionarias y populares que tengamos contacto a nivel internacional, para dar a conocer las realidades de Venezuela.



Y bueno, emprender el arduo debate de nuestra lucha de cara a las audiencias internacionales, a los camaradas del mundo, que se comprenda la difícil situación del pueblo venezolano, las razones de la lucha revolucionaria en Venezuela y se traten de levantar los velos de los mitos de la propaganda y de la ideología que el gobierno pretende imponer como supuesto vocero de la izquierda internacional.



Mesa No 3 Derechos de la Naturaleza y de los Pueblos Indígenas.



Vocero de la mesa, Alonso David Ojeda del Instituto de Altos Estudios Bolívar Martí, no hubo disensos, los consensos son los siguientes:



1- Retomar la demarcación territorial de los pueblos indígenas.



2- Retomar las acciones para la preservación de las lenguas y con ello, sus culturas.



3- Reconocer los Consejos de Ancianos, Jueces de Paz, como instancia de articulación entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas. Reconstruir la organización de los Consejos de Ancianos.



4- Transversalisar a través del sistema nacional de educación los valores de nuestros pueblos indígenas.



5- Fortalecer y participar en las distintas organizaciones sociales que denuncian la degradación ambiental de la cuenca del Lago de Maracaibo.



6- Proponer estrategias efectivas para el nivel de salinización y neutralización de la cuenca del Lago de Maracaibo para su preservación.





