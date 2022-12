Precio del bitcoin cuelga de un hilo por temor de los inversores ¿Qué pasará?

20 de diciembre de 2022.-

El precio del bitcoin perdió el soporte de los $17.000 mientras los inversionistas temen ante una posible recesión económica. ¿Seguirá cayendo?

Desde el pasado 13 de diciembre el precio del bitcoin comenzó a caer tras alcanzar su pico máximo de $18.387, pues algunos inversionistas de EE.UU. están vendiendo sus criptomonedas ante la posibilidad de que el país entre en recesión económica.

Si EE.UU. entra en recesión económica, los inversionistas se verán obligados a vender sus bitcoins para refugiarse en otros activos como el oro, la plata, o los bonos del Estado que, durante años, han servido como refugio de valor ante crisis económicas.

Todos los mercados están cayendo tras las declaraciones de la FED

Los mercados bursátiles estadounidenses vieron su tercera caída consecutiva durante la sesión del viernes, sufriendo una semana llena de pérdidas por temor a las nuevas medidas agresivas que pueda implementar la FED para frenar la inflación, según informó Reuters.

Aunque Jerome Powell, presidente de la FED señaló que EE.UU. no se encuentra en recesión, lo cierto es que el temor se está apoderando de todos los mercados, no solo del cripto pues, según Powell, las tasas de interés superarán la marca del 5% en el 2023, un nivel que no se veía desde el 2007, cuando estalló la crisis de la burbuja inmobiliaria en EE.UU.

Dave Wagner, analista de renta variable y gestor de carteras de Aptus Capital Advisors en Cincinnati, dijo que por fin el mercado está entendiendo que las "malas noticias son malas noticias", por lo que finalmente está teniendo un retroceso.

Durante la semana pasada, el Dow Jones perdió un 1,66%, el S&P 500 cayó un 2,09% y el Nasdaq un 2,72%, según datos de Reuters.

Precio del bitcoin podría retroceder nuevamente a los $15.800

Hoy a las 06:30 pm, hora de Venezuela, el precio del bitcoin se encuentra en $16.350, tras perder su último soporte.

