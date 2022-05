Defensoría del Pueblo y UNAIDS firman acuerdo para fortalecer derechos de personas con VIH/SIDA

27 de mayo de 2022.- La Defensoría del Pueblo y El Programa de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (Unaids) firmaron un acuerdo para dar a conocer y fortalecer los derechos humanos de las personas que han contraído el Virus de Inmunodeficiencia Humana o padecen Sida en Venezuela.



Según nota de prensa, este acuerdo da continuidad al establecido y ejecutado previamente en 2021, en el que se desarrolló un plan de trabajo para la divulgación de la Ley para la Promoción y Protección a la Igualdad de las Personas con VIH/SIDA y sus Familiares.



En esta segunda fase del convenio, el objetivo principal es la promoción de condiciones de igualdad e inclusión para las personas VIH positivas y las poblaciones en riesgo de contraer el virus.



Además, este acuerdo forma parte de la Estrategia Global del Sida 2021-2026/Visión Estrategia 10-10-10 Cero emitida por el Unaids, cuyos objetivos principales son "Cero nuevas infecciones en VIH, Cero muertes relacionadas con el Sida y Cero discriminaciones por VIH".



En este sentido, una de las tareas contempladas dentro del convenio es la implementación de un proceso formativo en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, entre junio y diciembre de este año 2022. Este se dirigirá, en primera instancia, a la sensibilización de los trabajadores del sector salud con respecto al trato no discriminatorio a las personas VIH positivas y la población LGBTIQ+.



Asimismo, esta formación se impartirá a centros asistenciales, comunidades piloto, organizaciones no gubernamentales y a los funcionarios venezolanos localizados en los estados Miranda, Distrito Capital, Nueva Esparta y Zulia, regiones priorizadas en el convenio, así como a la comunidad en general.



Además, se planea la distribución de material informativo acerca del VIH/Sida junto con ejemplares de la Ley para la Promoción y Protección a la Igualdad de las Personas con VIH/SIDA y sus Familiares.



Por otra parte, la Defensoría del Pueblo continuará con la campaña "El VIH no discrimina, no lo hagas tú". También evaluará, junto con diputados de la Asamblea Nacional e instituciones adscritas al Poder Ejecutivo, la implementación de un reglamento especial para la aplicación de la ya mencionada ley.

