(VIDEOS) Por un salario igual a la canasta básica, alto a los femicidios y por un aborto legal, seguro y gratuito

Lunes, 14 de marzo de 2022.- Asamblea Feminista en la plaza Carabobo de Caracas.



El martes ocho de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer y en Caracas, como en casi todas las grandes ciudades del mundo, las mujeres se reunieron y marcharon para conmemorarlo.



Nos ubicamos frente a la Plaza Carabobo, en la avenida Mexico donde un fluir constante de asistentes de lla marcha oficialista, pasaba por una especie de embudo formado por las combativas mujeres del Movimiento Feminista, quienes se encontaban convocadas para la realización de una asamblea.



Dos caras de la misma moneda, por una parte las mujeres trabajadoras, bregadoras, marchando bajo la sombra de distintas instituciones del Estado, quienes se encontraron de frente con las Movimiento Feminista (MF) y conversaban, se comunicaban, y se intercambiaban consignas.



Las del MF también bregadoras y luchadoras por los derechos de la mujer las invitaban a participar y aguerridamente voceaban sus mensajes.



Ambos grupos formados por mujeres aguerridas y quizá con ópticas diferentes pero con un mismo fin, luchar por sus derechos y por la seguridad y bienestar de ellas mismas y de sus familias.



Muchas de ellas trabajando en doble jornada, por una parte sus responsabilidades en el trabajo en la calle y por la otra sus labores de la casa, su organizaci'on, su administraci'on y practicamente haciendo magia para hacer rendir un presupuesto familiar cada vez mas restringido.



La marcha oficialista continuaba su desplazamiento bajo un derroche obvio de recursos, transporte, camiones, equipos de sonido, seguridad, policia y grandes pancartas, por nombrar algunos, eso si, organizadamente y casi en un ambiente de fiesta y celebración.



Las del Movimiento Feminista se adentraron en la plaza Carabobo para celebrar su asamblea, que hoy ofrecemos a aporreadores y aporreadoras:



Tenemos una metodolog'ia planteada, señaló Claudia, vamos a invitar a las compañeras, compañeros y compañeres a que tomen la palabra.



Queríamos hablar en parte de los derechos laborales de las mujeres, de los femicidios y tambi'én el tema del aborto, esos son los tres ejes, cuatro ejes, donde incluiremos el salario.



Para tratar de establecer una agenda feminista, que sea de calle, que sea abierta, que sea amplia, donde cada una de las referencias feministas, cada una de las mujeres de los sectores, de los barrios, de las comunidades puedan plantear su posición y eventualmente, aquí en la asamblea, llegar a conclusiones para establecer una agenda donde nos sintamos todas representadas, donde nos sintamos todas incluidas.



Y los derechos laborales de las mujeres estén presentes, donde la acción de la mujer trabajadora sea parte importante, médula espinal de esta agenda feminista.



La temática va a ser de balance, en funci'ón de lo que acaba de ocurrir en este momento, señaló una nueva voz en el uso de la palabra, el accionar feminista que vamos a tener, de nuestros espacios, de nuestra protesta y de nuestros cuerpos.



En este inicio de la asamblea reconfirmaron la invitación a participar y hacer uso de la palabra: las invitamos desde Mujeres contra La Violencia, desde Pan y Rosas, Las Comadres Púrpuras, Urquía, Mujeres en Lucha, Juntas a La Izquierda, Mujeres, Cuerpos y Territorio, La Araña Feminista, Quinta Violeta, Joven Pride, por favor necesitamos la voz de todas, de todos, de todes.



En nombre de Mujeres contra La Violencia, una organización, un espacio de confluencia de diversos feminismos, de diversos feminismos que hoy nos unimos para los derechos de las mujeres trabajadoras, por el aborto seguro, gratuito y para todas, para todes, por los derechos ambientales y en contra de las violencias eco territoriales, contra la violencia obstétrica, por los derechos de las diversidades, nosotras, nosotras hoy le queremos dar la bienvenida y agradecerles por la confianza para poder colaborar en darle la voz a todas y todes quienes quieran participar en este espacio, nuestra asamblea.



Hoy estamos juntas para darnos la voz entre nosotras, escucharnos en nuestras diferencias y abrazar nuestras diversidades.



Así que bienvenidas, bienvenidos y este espacio es de ustedes.





Zuleika Matamoros, de Juntas y a La Izquierda, abogó por asambleas permanentes de las mujeres en Venezuela.Para Zuleika Matamoros de Unidas y a La Izquierda este es un ejercicio saludable, necesario y que debemos saludar.A pesar de que hoy día Internacional de la Mujer Trabajadora, tenemos un aplastamiento de parte de sectores de la burocracia, que vacían de contenido el 8M y las luchas de las mujeres que tenemos pendientes.Para nadie es un secreto que aquí la mujer trabajadora está sufriendo los embates, no solamente de una crisis y de las sanciones que nos han impuesto de manera unilateral, sino también una política antiobrera que tiene sumida a la mujer trabajadora en la miseria y en la pobreza.No hay política para desmercantilizar el exceso de los anticonceptivos, el aborto ilegalizado, criminalizado a un punto vergonzoso.La violencia, sin cifras oficiales y la justicia patriarcal paseándose sobre los cuerpos de nuestras muertas.Nosotras estamos llamando a que sobre estos dos ejes y otros que se pongan de manifiesto, incluso, podamos construir un espacio de discusión, de debate e incluso tener perfilado avanzar en la unidad de acción.¿Qué vamos a hacer con respecto a la lucha por la legalización del aborto?¿Qué vamos a hacer con nosotras las mujeres trabajadoras que estamos no solamente sumidas en la miseria, sino, criminalizadas porque hay mujeres trabajadoras presas junto con dirigentes obreros hombres, por luchar por salarios?Están ocurriendo los femicidios.Entonces el llamado es a que de esta primera acción o de esta acción que se sobrepuso, incluso, a querer callarnosa todas, podamos sacar un acuerdo de realización de asamblea permanente de las mujeres en Venezuela.Pan y Rosas: aborto legal, seguro y gratuitoDesde Pan y Rosas (Zugey): nos parece importante que se den este tipo de espacios asamblearios, que lo que se busca es que desde aquí salga un espacio organizativo, que nos permita luchar por tres ejes fundamentales, el principal, la lucha por un salario igual a la canasta básica indexado a la inflación.Estamos hablando de que la mayoría de las mujeres en Venezuela estamos viviendo, la semana pasada, con mas de cinco dólares para poder sobrevivir y que estamos obligdas a tener que tener dos trabajos, tres trabajos, a que muchas de las mujeres del país tengan que darle la comida a sus hijos y quedarse sin comer.Estamos hablando de una situación de opresión y superexplotación que vivimos las mujeres en Venezuela.Tenemos que exigir un salario igual a la canasta básica.Segundo: los femicidios, exigimos sus registros...estamos hablando de que nos están matando porque el Estado no pone ni un centavo para las casas de abrigo, no pone ni un centavo, para que las mujeres que sufren de violencia tengan una vivienda digna y no ponen ni un centavo para que las mujeres tengamos una vida segura.Sabemos que el feminicidio es el último eslabón de la cadena de violencia y opresión que hay que terminar.Si el Estado nos viene con la mentira de que no hay dinero, pues si hay dinero, que tal con todo el dinero que se llevaron afuera y además que se le impongan grandes impuestos a los capitalistas y que se usen para casas de abrigo, viviendas y un salario digno.Y por último y no menos importante, aprovechar, el 28 de septiembre del año pasado demostramos, demostramos que la única posibilidad de arrancarle nuestros derechos sin confiar en un Estado, que es violento y opresor, sin confiar que nos ha negado la legalización del aborto.Exigimos aborto legal, seguro y gratuito.Educación apta para decidir, anticopceptivos gratuitos en un país donde el salario es poco para comprarlos.No a la guerra, fuera de Ucrania las tropas rusas y fuera la OTAN de Europa del este.Mujeres, Cuerpos y Territorios: violencia ambiental=violencia patriarcal.En diversos espacios hemos dicho muchas veces que la violencia ambiental es violencia patriarcal dijo la representante de Mujeres, Cuerpos y Territorios y nuestra apuesta es precisamente por visivilizar ese vínculo entre la violencia ecológica, ecoterritorial y la violencia sobre nuestros cuerpos.El hecho de que nuestros cuerpos sean pensados como naturaleza hace que, como hacen con la mina, como se hace con el pozo petrolero, como se hace con el bosque que se tala, como se hace con el río que se contamina, nuestros cuerpos sean violentado, utilizado, explotado, pisoteado, irrespetado, fisica, psicológica, politicamente, laboralmente, etcétera.Sentimos que este creo, debe ser un espacio para empezar a conseguir esos puntos a donde nos encontramos.Nosotros seguimos denunciando que mientras haya extractivismo va a seguir habiendo violencia contra la mujer porque así como se trata el territorio se trata el cuerpo, nuestroscuerpos y el de nuestra comunidad.Desde Mujeres, Cuerpos y Teritorios apostamos,, además, por el desmontaje de la utilización criminal de la ecología, de la lucha ecologista para decir que todo aquel que se opone a que la vida se de, es un criminal.Es decir, que si uno es ecologista y es pro el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y poder decidir, por ejemplo, un aborto para ella, entonces resulta que sería ir contra la vida, eso es simplemente la utilización de las consignas de un movimiento para romper con otro movimiento.Feminismo y ecologismo estamos unidos, unidas, unides.Y que nada nos separe.Así como la semilla se violenta, se violentan nuestros cuerpos, así como violentan a la Amazonia violentan nuestro derecho a decir: madre si yo decido, por ejemplo.Es importante que tomemos posición frente a la problemática del cambio climático, frente a la problemática de la contaminación de nuestra fuentes de agua, porque podemos quedarnos sin alimento en muy poco tiempo gracias a la minería ilegal, criminal que se promueve al sur de nuestro país y en muchos otros territorios donde hay minería ilegal de muchos otros minerales y recursos comunes que son nuestros y que no deben seguir siendo explotados.Mujeres Trans presentes en el Movimiento Feminista.Ada quien vino de Uquira, representando a las mujeres Trans, dentro del movimiento feminista, expresó que no es un secreto para nadie que en los espacios feministas se han excluido durante mucho tiempo a las mujeres Trans.Así como hace mucho tiempo se excluyeron a las mujeres lesbianas y a las mujeres negras.Yo lo que quiero hacer aquí es nada mas presentarme y darle un espacio a todas las mujeres Trans, que por mucho tiempo se han sentido excluidas y de alguna forma, con mi presencia, devolverles el espacio que nos pertenece.No hay espacio para la discriminación en el feminismo.No hay espacio en el Feminismo, en Mujeres contra La Violencia, de Mujeres en Lucha, no hay espacio para la discriminación de raza, sexo y de ningún tipo expresó ClaudiaAquí cualquier persona que ha sido explotada, excluida, segregada, tiene voz,.Para cambiar esto, la única circunstancia, para cambiar esto es por medio de la movilización, de la activación, de la organización, del diálogo permanente, del debate abierto.Hablamos de independencia.Estamos en Venezuela,.en concreto.Cuando hablamos de autonomía e independencia de un movimiento feminista, amplio, de un movimiento que incluya a las mujeres Trans, que incluya las disidencias, tiene que ser un movimiento independiente de los partidos de oposición, independiente del gobierno.No podemos coactuar en visiones patronales para poder luchar por nuestras reivindicaciones.Tenemos que estar cercanas a la gente.Tenemos que darle oportunidad a toda mujer en los sectores populares, a cada mujer en las comunidades, a cada mujer fuera de Caracas, en los sectores más olvidados y más apartados de la urbe, a que puedan reconocerse como sujetas o sujetos de derecho.Porque si, tenemos derechos y tenemos voz.Apoyo la moción de la compañera de Pan y Rosas para hacer un voto de solidaridad con las mujeres ucranianas y con las mujeres rusas que están luchando contra la guerra, que se están manifestando en la calle para decir: basta de guerras.El interés de la guerra, el interés de las armas no es el interés de las mujeres, no es el interés de la convivencia y de los espacios de amplitud.Así que va, nuestro apoyo solidario y el llamadoa seguirnos pronunciando contra la guerra y toda forma de discriminación.La necesidad que tienen las mujeres, en nuestras comunidades de un salario no es solamente una petición, no es una limosna, no queremos sueldos de hambre.En la medida que hay un trabajo digno, con posibilidades de organización.Porque este gobierno, también, ha diluido la posibilidad de organización sindical por medio de decretos, que impide que los trabajadores y las trabajadoras en sus espacios privados y públicos puedan organizarse para lograr un sueldo y una convención colectiva.Es imposible que eso se pueda llamar socialismo.Es sinplemente, imposible.Han tratado de banalizar la lucha de las mujeres.Quiero darle gracias a la vida por haber hecho de hoy un día tan poético, dijo Victoria Diez, porque yo estoy supremamente arrecha porque, ha sido tan poético, como las personas han querido banalizar la lucha de las mujeres y hacerla una fiesta.Y como han querido apropiarse de nuestros discursos y de nuestras luchas y de lo que hemos querido exigir en distintos momentos históricos y lo han querido banalizar y hacerlo como que simplemente, otra forma, de unas mentiras o lo que sea que ellos venden.Entonces, gracias, gracias a la vida por darme esa energía y por último quiero llamarlos a hacer propuestas concretas, porque la filosofía se llena de....Hay exigencias concretas que hacer como el reconociniento de las mujeres Trans y su identidad, eso creo que se puede exigir, podemos exigir también la lucha de las mujeres trabajadoras y llegar a acuerdos concretos.Propuestas concretas comenzaron a plantearse.Propuestas concretas comenzaron a presentarse en la asamblea realizada por miembros del movimiento feminista en la plaza Carabobo de Caracas, el día ocho de marzo (8M), como la realizada por Cander Blanco, quien ofreció un espacio y apoyar con un equipo de sonido para realizar asambleas, reuniones y encuentros.Aboguemos por los derechos de las mujeres en todo el país.Andrea menifestó: feliz de que estemos aquí y de que no nos hayamos dejedo intimidar por las demostraciones que hemos tenido a nuestro alrededor, ya varias activistas y me incluyo, hemos recibido comentarios supremamente negativos de la gente que estaba en la marcha del chavismo.Pero seguimos aquí, seguimos de pié, por las demás personas que no pueden estar aquí.Creo que es importane que mantengamos el foco en las consignas que nos mueven y en los objetivos que tenemos como movimiento feminista, dentro de nuestras individualidades, nuestras particularidades.Que sigamos el ejemplo de las luchas de otros países, como en Colombia y que podamos pues, abogar por los derechos de las mujeres y personas gestantes en todo el país.Debemos seguir multiplicando la unión.Que experiencia tan inolvidable, sobre todo hoy que es el día internacional de la mujer, los rostros de las mujeres que estaban pasando en la marcha del oficialismo, realmene nos tiene que llamar a nosotros a poder multiplicar la unión y sobre todo en sororidad, poder seguir deffendiendo nuestros derechos, afirmó Birmania, quien se reconoce como sobreviviente de violencia basada en género.Sobre todo, exigirle al poder, al poder judicial, al ministerio Público que ya basta de tanta agresión.Debemos seguir multiplicando la unión, para poder seguir motivando a otras hemanas que realmente estén pasando una situación dificil y en sororidad poder seguir buscando soluciones para que esta lucha no sea de hoy, no termine mañana, sino que sea una lucha incansable hasta que seamos libres, en todos los sentidosPor su parte Franchesca, de Las Comadres Púrpuras señaló: ciertamente, en 8M no tenemos nada que celebrar y menos las mujeres venezolanas, que es cada vez mas abrumante la cantidad de horas de trabajo a la que un ama de casa se enfrenta, porque no solamente tenemos que hacer frente al trabajo remunerado, sino que también, a hacernos cargo de las labores no remuneradas, como del trabajo doméstico.La crianza de los chamos y además, atender a personas dependientes como nuestros padres o nuestros hijos y con la pandemia eso se agudizó inevitablemente.Pero a esto hay que sumarle la precarización, a proposito de la crisis humanitaria que vivimos y del colapso, porque hay que decirlo, que este gobierno ha colapsado toda la institucionalidad.Y que , bueno, es el responsable del detrimento, que tan solo en ocho años, pasamos de tener el 78% del poder adquisitivo de nuestro salario con relación a la canasta básica a salario cero.Noticia relacionada: (VIDEOS) Asamblea de mujeres luchadoras en Parque Carabobo cuestionó al "feminismo burocrático"