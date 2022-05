Feministas, mujeres organizadas e individualidades cuestionan la encuesta de Últimas Noticias "Sobre el derecho de las mujeres al aborto"

A partir del 10 de mayo de 2022, comenzó a circular en la cuenta de twiter del Diario Ultimas Noticias un enlace que conduce a una encuesta "Sobre el derecho de las mujeres al aborto"

Las abajo firmantes, declaramos que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho humano, por tanto, debe ser garantizado por las instituciones del Estado, independientemente de la opinión pública.

La legalización del aborto y su consecuente despenalización son instrumentos legales garantes del derecho de las mujeres a decidir de manera libre y autónoma, al mismo tiempo protegen la salud de las mujeres que recurren a la interrupción de un embarazo no deseado o por la razón que sea.

Luego de aceptado y garantizado el derecho del aborto, a través de un instrumento legal, cada mujer de manera libre y autónoma puede decidir si recurrir o no a un aborto, de acuerdo a las razones, condiciones y creencias con las cuales se identifiquen.

Como feministas, mujeres organizadas e individualidades, queremos dejar claro que la decisión sobre continuar o no con un embarazo no deseado es autónoma de cada mujer y no tiene por qué ser puesta a consideración del conjunto de la sociedad.

Advertimos que la legalización del aborto no depende de la opinión pública o de la tendencia en una red social y mucho menos puede estar supeditada a creencias religiosas o conservadoras de particulares.

Reconocemos que la iniciativa del Diario Últimas Noticias es reflejo de la creciente incidencia que la campaña por el derecho de decidir ha tenido en la sociedad venezolana, valoramos como positivo que se visibilice el tema ante la opinión pública.

Desde hace años, las mujeres y cuerpos gestantes venimos exigiendo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Venezuela está en mora, pues se ha venido exigiendo desde gobiernos anteriores al gobierno de Chávez hasta la actualidad. No es de extrañar que una encuesta sobre el aborto en los términos que está plateada termine respondiendo a intereses de sectores conservadores deseosos de impedir el debate necesario por la legalización del aborto en Venezuela, lo que significaría un atropello a una lucha digna que viene sin descanso exigiendo Aborto Legal, seguro y gratuito. Los derechos humanos no se plebiscitan.

En un país donde el gobierno se niega a mostrar de manera pública alguna estadística, invitamos a los medios de comunicación social a realizar encuestas e investigaciones que nos permita conocer, consultar a la opinión pública, de manera anónima, sobre los siguientes aspectos: ¿cuántas mujeres y disidencias han recurrido a un aborto? ¿Cómo la clandestinidad ha puesto en riesgo la vida y salud de las mujeres?, o saber ¿cuál es el beneficio económico que se obtiene por la vía de la mercantilización del derecho?, o ¿cómo afecta la clandestinidad a las mujeres y cuerpos gestantes de la clase trabajadora y de los sectores populares y rurales?, o ¿cuántas niñas y mujeres han sido forzadas a ser madres producto de una violación?, o ¿cuántas de nosotras somos madres plenamente informadas?, o medir ¿quién tiene acceso a métodos anticonceptivos en los sectores populares y rurales?

Las mujeres abortan sabiendo que ponen en peligro su salud, su vida y su libertad. Por ello, la propuesta de los grupos feministas ha sido, y sigue siendo, que se discuta la legalidad del aborto tanto en la Asamblea Nacional, como en las calles y en todo rincón de la vida social venezolana. No es aborto sí, o aborto no, lo que se debe consultar, sino cómo se garantiza la salud y la vida de las mujeres que recurren a métodos inseguros que en muchos casos les cuesta la vida, especialmente las más pobres y excluidas. Es imprescindible al abrir un debate serio, oportuno e inclusivo sobre un derecho que se está vulnerando en Venezuela, escuchar la voz propia de las mujeres, de las organizaciones y referentes feministas que vienen exigiendo públicamente este derecho y vienen trabajando de lleno en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La realización de encuestas que miden la opinión pública sobre el ejercicio de un derecho humano y no consultan realmente lo importante sobre el aborto, en poco contribuye a la despenalización social del aborto, frente a ese escenario seguiremos movilizadas en calle de manera unitaria, autónoma e independiente ante los intereses de gobiernos, partidos patronales e iglesias.

Necesitamos que se abra el debate, necesitamos que se respeten nuestros derechos y decisiones sobre nuestros cuerpos. Seguiremos en las calles, porque nuestra lucha se mantendrá hasta que se apruebe el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en Venezuela, así como ha venido ocurriendo en países del sur global

FIRMANTES

Ketsy Medina Activista y defensora de los DDHH de mujeres, niñas y adolescentes

Claudia Rodríguez Gilly Activista de Mujeres en Lucha y Militante del Partido Socialismo y Libertad, Unidad Internacional de Trabajadoras y trabajadores, Cuarta Internacional, UITCI

Blanca Martorell Psicóloga feminista y activista por los derechos sexuales y derechos reproductivos

Zuleika Matamoros de Juntas y a la Izquierda y Marea Socialista sección venezolana de la Liga Internacional Socialista. Integrante del portal de comunicación Aporrea.org

Wilmaira Ríos, militante revolucionaria y miembro del Comité de familiares y amigos por la libertad de los trabajadores presos.

Gabriela Buada Blondell, periodista, investigadora, profesora universitaria, feminista y directora y fundadora de Caleidoscopio Humano.

Laura Fargier, bailarina, artivista feminista y por los derechos de la comunidad LGBTIQ+, docente investigadora de la Unearte.

Malu Valerio, artista visual, artivista ecofeminista gestora del espacio de expresión colectiva feminista Sobrepasadas.

Victoria Fermin, Licenciada en enfermera, activista de Mujeres en Lucha

Ana Herrera, TSU en educación, activista de Mujeres en Lucha, Militante del Partido Socialismo y Libertad

Clara Ferreira, Socióloga, activista de Mujeres en Lucha

Masaya Correa Filosofa