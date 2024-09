Durante una breve audiencia que se efectuó el viernes pasado‚ a la que asistió el acusado‚ Donald Trump, uno de los abogados del candidato presidencial republicano pidió a un tribunal de apelaciones que anulara el veredicto del jurado que lo encontró responsable de abusar sexualmente y difamar a la escritora E. Jean Carroll. El equipo legal de Trump busca un nuevo juicio porque argumentan que el juez admitió incorrectamente las pruebas en el caso civil.

Su abogado, John Sauer, dijo ante un panel del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos que el juez de primera instancia se había equivocado al permitir que otras dos mujeres testificaran contra Trump y que además se mostrara al jurado una cinta de "Access Hollywood" de 2005 en la que Trump se jacta de manosear los genitales de las mujeres sin su consentimiento.

Natasha Stoynoff, ex redactora de la revista People, y Jessica Leeds, una empresaria jubilada, testificaron por separado en el caso de que Trump‚ donde esgrimen que él las había agredido sexualmente en el pasado.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, rechazó el argumento de Sauer y dijo que los testimonios de las mujeres eran cruciales para poder establecer un patrón sobre Trump. Kaplan resaltó la declaración de Trump en el caso, en la que él se defiende de sus comentarios en la cinta de "Access Hollywood", y manifestó que la grabación de 2005 debería verse como una "confesión". También cuestionó su asistencia a la audiencia del viernes, señalando que Trump había estado ausente del tribunal durante todo el juicio y que su equipo de defensa no había llamado a ningún testigo.

Tanto los abogados de Trump y Carroll tuvieron cada uno 10 minutos para hablar en la audiencia. El panel de tres jueces no se pronunció de inmediato sobre la apelación y es poco probable que se tome una decisión antes de las elecciones.

Un jurado otorgó a Carroll $5 millones por daños y perjuicios en el caso de mayo de 2023. Trump ha negado durante mucho tiempo las acusaciones de Carroll, afirmando que ella no es su "tipo" y sugiriendo que inventó el incidente como una táctica de marketing para su libro. En enero, un jurado independiente le ordenó pagar a Carroll 83,3 millones de dólares por difamarla repetidamente al negar repetidamente sus acusaciones.

A la salida del tribunal‚ después de la audiencia, Carroll se negó a hacer comentarios a los periodistas. En una aparición pública más tarde‚ el viernes, Trump volvió a negar la acusación de Carroll y acusó a Leeds de inventar su acusación, diciendo que él no la habría "elegido"‚ dando a entender que no era de su gusto. "Y, francamente, sé que vas a decir que es algo terrible, pero no podría haber sucedido. No sucedió", dijo. "Y ella no habría sido la elegida".