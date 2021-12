(VIDEOS) Movimiento Feminista Venezolano: La violencia obstétrica si existe, no es retórica feminista

Martes, 30 de noviembre de 2021.- Varias organizaciones del movimiento feminista venezolano manifestaron el pasado 25 de noviembre en el Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la mujer en la Plaza Caracas.



Distintas organizaciones que defienden los derechos de la mujer se presentaron en la Plaza Caracas de la capital de la república, en horas de la mañana, para reafirmar su protesta y su pedido de justicia ante las violaciones a los derechos de la mujer que se producen de forma sistemática en todo el territorio nacional.



Ofrecemos a aporreadores y aporreadoras una serie de vídeos donde las activistas asistentes expresan sus análisis y denuncian situaciones críticas que deben ser conocidas por la opinión pública nacional.



"Estamos aquí para visibilizar, una vez más, todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres de parte del sistema patriarcal, ese que llamamos machismo" señalaron.



"Y que se expresa en el interior de nuestras casas con maltrato físico, psicológico, pero también se expresa en los espacios laborales, también se expresa en los espacios de salud pública y privada.



Se expresa también en las calles mediante el acoso y es por eso que estamos aquí.



Nos pronunciamos aquí, desde la plaza Caracas, para denunciar todas las violencias que penetran sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras mentes por el simple hecho de ser mujeres"







"Ya basta de violencia obstétrica", claman desde la plaza Caracas.Como parte fundamental de los llamados y reclamos que se hicieron en la plaza Caracas el jueves 25, está este, que por su contenido y peso debe buscársele una atención inmediata a fin de superar la situación que a continuación se describe:"Atención ministro de la Salud, atención a cada uno de las directoras y directores del ministerio de la Salud, atención a cada una de las coordinadoras y coordinadores del ministerio de la Salud, atención a cada una de las servidoras y servidores del ministerio de la Salud, estamos aquí para transmitirle un mensaje a ustedes, este mensaje es con ustedes, cada consigna es con ustedes.Los invitamos a bajar, las invitamos a bajar y que nos oigan amistosamente.Cada una de ustedes que tiene la responsabilidad de aplicar, de generar, de hacer efectiva las políticas públicas de salud en nuestro país.Les hacemos un llamado de atención, les hacemos un llamado de auxilio: ya basta de violencia obstétrica.La violencia obstétrica si existe, no es retórica feminista.La violencia obstétrica si existe y está dejando un saldo terrible de muertes maternas.No podemos vivir con eso, no podemos seguir construyendo una sociedad indiferente al hecho de que se estén muriendo mujeres y que las muertes sean prevenibles, que se estén muriendo bebés y que esas muertes sean prevenibles.Nos estamos convirtiendo en una sociedad cruel si eso lo seguimos permitiendo.Hacemos un llamado a cada una y a cada uno de ustedes.Hacemos un llamado a la conciencia porque cada una de ustedes es responsable, cada una de nosotras también es responsable, por eso estamos aquí asumiendo la responsabilidad y haciendo y visibilizando esta situación.Estamos tratando de visibilizar la violencia obstétrica.Porque no solamente cobra vidas, también cobra la salud de muchísimas mujeres y cobra la salud no solo física, cobra la salud psíquica, espiritual, la salud emocional.Porque el nivel de maltrato, el nivel de violencia que están sufriendo las mujeres en las maternidades es un horror, es una pesadilla.Y necesitamos que cada una de ustedes, cada uno de ustedes funcionarios y funcionarias del ministerio de Salud emprendan acciones y conciencia frente a este hecho.No podemos seguir permitiendo la violencia obstétrica, no podemos permitir, permitir a seguir siendo indiferentes con la violencia obstétrica.No podemos permitir que cada nacimiento se haga en circunstancias de violencia.El nacimiento es un hecho sagrado, no joda.El nacimiento es un hecho sagrado y si quieren obligar a las mujeres a parir, si quieren prohibirles la interrupción del embarazo, aún cuando, aún cuando hayan sido víctimas de violación y sin embargo llega el momento del parto y qué ocurre en el momento del parto, volvemos a violentar a esas mujeres y si son adolescentes le juro que es aún peor.A las adolescentes las tratamos como excremento, como el excremento social.Primero las castigamos por haberse atrevido a ser sexualmente activas, las tratamos como si nosotros, ninguno, hubiese tenido relaciones sexuales antes, como si fuéramos una autoridad moral.Como si la sexualidad tuviera una connotación negativa, para quién tiene la sexualidad una connotación negativa, para quién, para la iglesia.Por eso es que decimos: saquen sus rosarios de nuestros ovarios, saquen sus doctrinas de nuestras vaginas.La violencia obstétrica si existe.La violencia obstétrica la están sufriendo mujeres, adolescentes y niñas en nuestro país a diario y estamos aquí para pedirles y hacerles un llamado de responsabilidad.Vamos a utilizar, vamos a revisar y a utilizar el plan Parto Humanizado.Venezuela ya basta de violencia obstétrica"."Ni una menos, vivas nos queremos""Ni una menos, vivas nos queremos", con este lema los distintos movimientos de mujeres que asistieron a la plaza Caracas el jueves 25 avivaron el ambiente y lo impregnaron de energía.Nombraron, uno por uno, los centros asistenciales de Caracas, haciendo énfasis en el lema: "¡Ni una menos, vivas nos queremos!""Denunciamos las violencias obstétricas en Venezuela.Denunciamos las violencias sexuales en Venezuela.Denunciamos la penalización del aborto en Venezuela.Ni una menos, vivas nos queremos"."El Estado opresor es un macho violadorNo queremos mas violencia obstétrica, no queremos mas partos deshumanizados.Demandamos del Estado venezolano, demandamos del gobierno venezolano el ejercicio real de políticas públicas para la atención de esta forma de violencia sobre nuestros cuerpos , sobre nuestras mentes por el simple hecho de ser mujeres.Demandamos la despenalización del aborto porque las niñas en Venezuela ni en ninguna parte del mundo son madres.Demandamos sentarnos, compañeros y compañeras, para exigir políticas públicas en torno a nuestros derechos sexuales y reproductivos".Cantaron la canción titulada: "Un violador en tu camino"."El Estado opresor es un macho violador"