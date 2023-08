Trabajadores hicieron ayuno solidario en Caracas por pensionados en huelga de la CVG

22-08-23.-Un grupo de trabajadores activos y jubilados inició un ayuno la mañana de este lunes 21 de agosto en solidaridad con los cinco pensionados de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) que se mantiene en huelga de hambre frente a los portones de la empresa, en el estado Bolívar.De acuerdo a la reseña del Correo del Caroní, los trabajadores, asociaciones de jubilados y gremios sindicales se congregaron frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, al centro de Caracas, para reclamar mejores condiciones laborales, además de ajustes salariales y de pensiones, que no se han concretado por parte de la administración de Nicolás Maduro. El “ayuno solidario” tiene previsto durar hasta las 6:00 pm de este lunes.“Estamos exigiendo pensiones y jubilaciones suficientes y dignas para tener conque costear los gastos de medicinas, salud y alimentación (…) esta pensión miserable de cuatro dólares no nos alcanza para nada”, señaló Roberto Carpio, un jubilado del Ipasme.También indicó que la protesta es por la liberación de los seis activistas y sindicalistas enjuiciados hace unas semanas a 16 años de prisión por supuesta conspiración, así como la excarcelación de dos sidoristas que se encuentran detenidos y sin juicio en la Dgcim.Por su parte, el profesor Miguel Salazar, quien forma parte del Sindicato de Maestros de Distrito Capital, comentó a Efecto Cocuyo que las demandas salariales del sector educación siguen vigentes. “Cómo es posible que un docente 1 gane 160 bolívares cuando la canasta básica es de 500 dólares. Desde febrero de 2022, la ministra de Educación no quiere sentarse con nosotros y hemos entregado cartas al Ministerio de Educación, al del Trabajo y la Defensoría, pero no nos han dado respuestas”.Francisco Díaz, Hugo Medina, Pablo Millán, Hipólito Cedeño y José Rodríguez iniciaron el pasado 16 de agosto una huelga de hambre frente a los portones de la CVG para exigir el pago de prestaciones sociales, pensiones de sobrevivientes y atención médica para los jubilados de la estatal.