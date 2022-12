(VIDEOS) Con 72 votos a favor AD, UNT y PJ oposición votó a favor de eliminar al falso gobierno interino de Guaidó

Este miércoles 21 de diciembre, la mayoría de opositores que apoyaron la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019, pidieron la eliminación del llamado Gobierno interino encabezado por el diputado, que cuenta con el reconocimiento de EEUU y otros países.



La extinta Asamblea Nacional de 2015 en una sesión convocada por el dirigente opositor, Juan Guaidó para este jueves, votó en primera discusión a favor de eliminar la figura del denominado «interinato«.



Aunque el resultado no es definitivo porque aún falta un segundo debate, la comisión delegada aprobó con 72 votos a favor, poner fin a esta estrategia que data desde 2019.



Durante la reunión se presentaron diversas propuestas, entre las que destaca la continuidad de varios mecanismos implementados por el extinto parlamento. Sobre este punto pidieron mantener una junta AD Hoc del Banco Central de Venezuela y de a estatal Petróleos de Venezuela, S,A (PDVSA). No obstante, esta iniciativa promovía la erradicación del «gobierno interino».



Otro de los planteamientos presentados por los miembros de la oposición abogaba por no eliminar definitivamente el «interinato» de Guaidó, sino extenderlo por un año más.



Un total de 112 dirigentes políticos de la oposición opinaron sobre ambos puntos. Tras una extensa discusión decidieron dar el visto bueno al Proyecto de reforma de la Ley del estatuto que incluía abandonar la estrategia de Guaidó.



Solo 24 líderes se manifestaron a favor de extender el «interinato«. La decisión final será tomada el próximo jueves 29 de diciembre cuando se reúna nuevamente la comisión delegada.



"La propuesta sería la eliminación de todo el Gobierno interino, a excepción de tres instancias que consideramos que son necesarias para la defensa de los activos en el exterior", dijo, en una rueda de prensa, el diputado Alfonso Marquina, en nombre de 69 de los 112 diputados elegidos en 2015.





El analista internacional Diego Sequera comentó a RT que la eliminación de la también llamada "presidencia interina" de Guaidó, no es más que el "fracaso político de una caricatura" inventada por la anterior administración de los EE.UU. y que hoy ya no tiene cabida en Washington ni en la comunidad internacional.

"No es más que una consagración de un hecho constatado hace mucho tiempo, un ritual de pasaje que pareciera hasta ahora bastante gracioso si no hubiese sido tan lesivo", dijo Sequera.

El analista agregó que se trata también del final de un ciclo político tipo "accidente" que se convirtió en una derrota para Occidente. "Debe haber algo de alivio respecto al qué hacer con este elefante blanco, que ya no tienen que hacerse cargo de esta aberración, una creación de EE.UU", agregó.

Sequera comentó que esta medida se hace "en el mejor estilo demócrata pasivo-agresivo" y se traduce en cómo fue disminuyendo paulatinamente la relevancia de ese falso gobierno de Guaidó. "Tienen que salir de forma discreta así tenga que ir el tema a la discusión de un parlamento imaginario", dijo.

De momento, añadió, tanto EE.UU., sus aliados y la misma oposición radical están en un proceso de adaptación sobre la nueva postura que vienen asumiendo con Venezuela, que ha avanzado con los contactos entre Washington y Caracas, la apuesta de la estrategia electoral y cómo pueden relacionarse a pesar de las sanciones.

Sequera consideró que esta medida forma parte del reconocimiento de la realidad en Venezuela y de quién verdaderamente conduce el país. Además, cree que, por ahora, "lo único que prolonga la agonía" del "gobierno interino" es la decisión de EE.UU. para librarse de lo que hizo la administración anterior, algo que a su parecer podrán conseguir a través del diálogo directo con Maduro.

Con información de Venezuela News / Globovisión / ActualidadRT

Noticias Relacionadas