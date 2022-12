(VIDEO) Alcalde de Chacao Gustavo Duque rechaza convocatoria de Guaidó para extender su "interinato"

19-12-22.-El alcalde y dirigente nacional del partido Fuerza Vecinal, Gustavo Duque, expresó su desacuerdo ante el anuncio de Juan Guaidó de convocar en enero a la Asamblea Nacional del 2015 para decidir la prórroga del gobierno interino."No estamos de acuerdo en lo absoluto con la decisión de Juan Guaidó de convocar a la AN del 2015 para decidir la prórroga de un año más del gobierno interino. Los que vivimos y dormimos en Venezuela, sabemos que eso no tiene sentido", precisó."Vimos como una gran oportunidad asistir a la invitación del gobierno"En cuanto a la reciente reunión que sostuvo el gobierno nacional con dirigentes de Fuerza Vecinal, Duque expresó en el programa Vladimir a la Carta que vieron la convocatoria del presidente Nicolás Maduro como una oportunidad para "poder expresar variosde los planteamientos que llevamos"."Llevamos a la reunión puntos que planteamos de manera contundente, la liberación de presos políticos en navidad, el cambio de modelo económico, el voto de los venezolanos en el exterior, la mejora de los servicios públicos y el apoyo al diálogo en México", puntualizó.Sobre las opiniones de rechazo por asistir a esta reunión dijo que, "en la pluralidad y en la capacidad de unir distintos factores podemos tener los mejores resultados"."Nosotros vamos a esas reuniones a proponer. Sabemos que hay gente que le molesta que vayamos, pero es el espacio donde nosotros consideramos que se deben plantear estas cosas de manera contundente y firme", dijo.También explicó que la convocatoria vino por parte del gobierno luego de que Fuerza Vecinal asistiera a la Asamblea Nacional con observaciones de la ley de las comunas."Nosotros estuvimos en la AN consignando una propuesta de anulación de muchos artículos de la ley de las comunas, luego de presentar esa propuesta nos convocaron a una reunión. Aprovechamos este espacio para llevar las propuestas que teníamos", dijo."Tenemos una diáspora gigante en la administración pública"Finalmente, Duque se mostró muy preocupado por los salarios del sector público y alertó de una posible implosión si no se atiende el tema salarial a tiempo."Tenemos una diáspora gigante en la administración pública porque nadie quiere trabajar en lo público por los salarios... Estamos teniendo alcaldías recaudando 300$, salarios paupérrimos, navidades tristes y en este momento implosionando la administración pública", dijo."Ahorita el simple hecho de comprar una desmalezadora acaba con el presupuesto mensual de cualquier alcaldía en el interior del país", precisó.