Aurora Superlano y otros tres opositores fueron inhabilitados para la gobernación de Barinas

06-12-21.-La candidata de la MUD que optaría por la gobernación del estado Barinas Aurora Silva de Superlano fue inhabilitada conjuntamente con otros tres opositores.Los nuevos nombres de los opositores inhabilitados son Julio César Reyes, Andrés Eloy Camejo y Frenchy Díaz, según informó "Chuo" Torrealba a través de su cuenta en Twitter.Julio César Reyes fue Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela en 2018, anteriormente se desempeñó como alcalde del Municipio Barinas en dos periodos consecutivos.Andrés Eloy Camejo, exdiputado a la Asamblea Nacional por el estado Barinas, abanderado por la Mesa de la Unidad Democrática, para el periodo 2016-2021.También es Ex vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN que terminó su gestión en el 2015. Entre 2010 y 2015 fue diputado suplente, además es uno de los dirigentes más notorios de Acción Democrática (AD) en Barinas.Frenchi Tomás Díaz Rodríguez es un abogado y político del municipio Pedraza en el estado Barinas, Venezuela. Fue el tercer alcalde electo del municipio Pedraza, y también pensaba declinar para postularse a la gobernación. Fuentes cercanas al CNE señalan que tampoco podrá ser postulado para ese cargo.Hasta este 6 de diciembre, son cuatro los nombres que ya deben ser apartados de las aspiraciones dentro del seno de la oposición en Barinas.Este lunes vence el plazo para la inscripción de los candidatos a la gobernación que pugnarán el 9 de enero por decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y que el CNE ya acató.Esta maniobra ha sido considerada por Torrealba como una orden emanada desde el Ejecutivo Nacional para tratar de no tener contendientes en las elecciones.Asimismo, cuestionó este tipo de acciones, y las comparó con lo ocurrido en Nicaragua, donde Daniel Ortega procedió de forma similar a través de inhabilitaciones para bloquear a los candidatos fuertes de la oposición.