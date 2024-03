Denuncian impunidad en asesinato de Marielle Franco en Brasil

Marielle Franco, concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) fue asesinada en Río de Janeiro

14 de marzo de 2024.- Organizaciones internacionales de Derechos Humanos denunciaron que este jueves se cumplen seis años del asesinato a tiros de la activista y concejal brasileña Marielle Franco mientras aún no ha sido identificado el autor intelectual.



De acuerdo con medios locales, los ex policías Élcio de Queiroz y Ronnie Lessa permanecen en prisión como principales sospechosos del crimen cometido en Río de Janeiro contra la concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).



Por su parte, el Ministerio Público de Río de Janeiro solicitó que otro acusado, el ex bombero Maxwell Simões Corrêa, acuda a los tribunales para responder por los hechos cometido en 2018, cuando también fue asesinado el conductor de Franco, Anderson Gomes.



Según la Fiscalía, Simões Corrêa siguió la rutina de la víctima mientras también ayudó a desmantelar el coche empleado para cometer el crimen.



"Corresponde a la policía involucrada y al Ministerio Público garantizar que las pruebas lleguen al Tribunal del Jurado de manera consistente”, señaló la activista brasileña Jurema Werneck.



En este sentido, destacó que tras seis años de haberse cometido el asesinato el mundo espera una respuesta para determinar el ejecutor, el autor intelectual, así como la causa.



“También esperamos que las autoridades de Río de Janeiro y Brasil, tomen medidas para que esto nunca vuelva a suceder. Que no tengamos que esperar tanto y que no tengamos que vivir en un país donde es muy peligroso para todos los que luchan por los derechos”, apuntó.