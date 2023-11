EEUU confirma que revocará todas las licencias que flexibilizan sanciones si no hay garantías electorales

Credito: Web

18-11-23.-La administración de Joe Biden está preparada para revocar todas las licencias otorgadas recientemente a Venezuela si el presidente Nicolás Maduro no presenta un camino hacia elecciones más justas antes de finales de noviembre, señala una nota de Bloomberg.



El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que “todo está sobre la mesa”, incluida la revocación de licencias emitidas recientemente que permiten la exportación de petróleo y gas venezolanos. El gesto de buena voluntad surgió como respuesta a la firma de un acuerdo de hoja de ruta electoral entre el Gobierno de Maduro y la oposición.



“Si no toman las medidas acordadas, les quitaremos las licencias que hemos otorgado”, dijo Nichols en entrevista el jueves al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco.



Entre los pasos acordados estaba definir un proceso que permitiría a todos los candidatos de oposición presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. A la ganadora de las primarias de Venezuela del 22 de octubre, María Corina Machado, el Gobierno de Maduro le sigue prohibiendo participar.



A pesar de sus comentarios sobre la posibilidad de que regresaran las sanciones si el Gobierno de Maduro no cumple, Nichols dijo que está “confiado” en que cumplirá el acuerdo y creará una ruta para que Machado se presente.

