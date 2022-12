Usuarios rechazan alza desmedida del llamado "dólar paralelo" al llegar a los 18 Bs

Usuarios de la red Twitter se pronunciaron en rechazo al alza desmedida del dólar paralelo que cotiza hasta la hora en 18,26 bolívares.



Algunos auguran que el dólar ilegal pasará los 30 bolívares antes de culminar la temporada decembrina. Mientras que otra usuaria mostró su preocupación por la subida del dólar: «Sigan los chistecitos y los memes sobre el dólar que cumplió 15 que 18 y no vean lo realmente importante. Hoy devaluadas las navidades de muchos hogares y lo que falta, mientras no nos tomemos esto en serio el dólar seguirá subiendo. Esto es grave, aunque para mucho sea un chiste #dolar».



Por su parte, el dólar oficial se ubica en 14,12 bolívares, no obstante que aún no cierran las mesas de cambio. Vale destacar que el tipo de cambio oficial publicado por el BCV es el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes, según expone el BCV en Twitter.



La ley establece que comercios y establecimientos de cualquier tipo deben colocar sus precios sobre la base del valor oficial del dólar, al término de cada jornada.