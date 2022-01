AN aprueba en primera discusión reforma a la Ley de Impuesto a Grandes Transacciones

22-01-22.-La Asamblea Nacional (AN aprobó este jueves, en primera discusión, el Proyecto de Reforma Parcial de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, que garantizará un tratamiento al menos igual, o más favorable, a los pagos y actividades en moneda nacional, criptomonedas o criptoactivos, emitidos por la República Bolivariana de Venezuela versus los pagos realizados en divisas.La propuesta, que consta de ocho artículos, fue presentada por el diputado, Ramón Lobo, integrante de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Indicó que, en términos tributarios, la reforma incentivará el uso del bolívar apoyando así al fortalecimiento gradual de la moneda nacional.Explicó que la reforma busca que las transacciones en divisas paguen un impuesto sobre los débitos y transacciones al menos igual o superior al que hoy pagan los débitos en Bolívares. Dijo que el texto legal va en consonancia con los nuevos productos financieros que las entidades trabajan para permitir cuentas en dólares que aprueban pagos en Bolívares al momento del desembolso.Por su parte, el diputado Luis Eduardo Martínez expresó estar de acuerdo con el fortalecimiento del bolívar. Pero cree que desestimular el uso de divisas y criptomonedas, con una tributación mayor a la que corresponde a la moneda nacional, no parece positivo y no genera confianza.Le salió al paso el primer vicepresidente de la Comisión de Economía, diputado Orlando Camacho, señalando que la reforma está orientada a levantar la confianza en la moneda nacional y generar las condiciones más favorables al uso del bolívar por encima de una moneda internacional. “Valoriza nuestra moneda y genera impuesto”, explicó.Con información de VTV y Prensa AN