(VIDEO) No entregarán pernil navideño solo un bono para su compra y el kilo está entre 25 y 35 bolívares

Hoy la mayoriá de los venezolanos que se encontraban esperando su pernil de navidad, recibieron un mensaje que los dejó fríos. No habrá entrega de pernil en estas navidades. Lo que hasta ahora había sido un alivio para el presupuesto familiar de diciembre, la entrega a precio subsidiado del pernil a través del Clap, el cual es siempre esperado para poder hacer las hallacas, ahora resulta que no lo darán sino sólo a los empleados públicos, quienes en su mayoría ya lo recibieron. El mensaje que ya circula por todas partes, emitido por el EMA, informa que en vez del pernil, se entregará un bono especial por concepto de Pernil, a través de la plataforma Patria.

Y la mayoría de los consumidores, se preguntan, si un kilo de pernil cuesta entre 25 y 35 Bs el kilo, y un pernil pesa alrededor de 8 a 10 kilos, para el consumo de una familia, aproximadamente, multipliquemos 30 por 10, da 300 Bs, un pernil. Y si se entrega la mitad de un pernil, serían 150 Bs. Entonces de cuánto sería el bono compensatorio de un pernil para las clases más necesitadas, los pensionados, los que no tienen suficientes ingresos para completar la dieta proteica. Cuánto piensa dar el Ejecutivo para la compra del pernil para navidad. Hasta ahora los bonos de Patria, han sido de un máximo de 12 bolívares, que ni siquiera da para comprar ni la mitad de un kilo.

Las quejas, no se han hecho esperar, los que van de último en la fila nos han hecho llegar sus opiniones al respecto.

Tibisay Maldonado: Esto es irreal, porque no contribuye en terminos reales para la adquisición de un pernil, porque si un kilo está en 25, y para comprar un kilo se necesitan como dos bonos y cuando cocinas ese kilo ya se vuelve sal y agua. Y además creo que si se toma esto como una política de castigo, por los resultados electorales, pienso que están errados, porque en vez de ayudar, es peor, porque la gente está cansada, ya estamos llegando a los niveles del 89.

Mario Enrique Berti: Me parece una injusticia, una idiotez, eso es una tradición que nos cumplía Chávez, que se debe estar revolviendo en la tumba. Cuánto nos van a dar para comprar por lo menos 5 kilos de pernil.

Heidy Peña: Bueno, que brío tienen, ahora si es que es verdad. Yo que estaba esperando el pernil para hacer unos bollos, porque no tengo para comprar aceitunas, ni alcaparras y menos las pasas...ahora resulta que ni los bollos voy a hacer.Y yo me pregunto. Ellos se van a quedar sin hallacas y sin pernil. Los que se la pasan en Las Mercedes y en el Humbol tampoco irán a comer pernil.

Jesús Manuel González: Mire ya uno está cansado de tanto engaño, de que si esto que si lo otro. Porque uno los ve bien vestidos, bien comidos, con buenas camionetas y traen hasta cantantes de afuera que cobran una boloña en dólares, con esa plata nos fueran comprado los perniles y mucho mas.

Arnaldo Rodríguez: Desde el Gobierno no tomaron las previsiones para vender, dar o distribuir al pueblo su tradicional pernil naviedeño a la población venezolana , no les importa nada. ¡Chávez, que falta nos haces!

Ivonne Gorrín: Me da arrechera, porque yo sé que ese bono no nos va a alcanzar para comprar ni medio pernil, vale. No, ya estamos cansado que nos engañen, que jueguen con nosotros, lo bueno pa ellos y ni las sobras pa nosotros.

Lisette Irazabal: Mire, a mi no me extraña nada de este malgobierno. Cualquier cosa, locura se les puede ocurrir. A mi no me afecta, porque hace tiempo que yo dejé de creerles. Esto no es socialismo, tampoco capitalismo. Una sociedad de bodegones, de fiestas y lujos para una minoría, mientras nosotros la clase media, no puede ni pagar un condominio, no puede comprarse ni un par de zapatos, ni arreglar una nevera, y apenas puede medio comer y ellos no pueden disimular sus enormes barrigas, sus zapatos y celulares de lujo, sus casas y apartamentos, carros de lujo con servidumbre y grandes mercados que ni siquieran hacen ellos, se los llevan a sus casas. Que ahora digan a 4 días de las navidades que van a dar un bono, que ni han dicho de cuánto, que nadie va a poder hacer efectivo, porque se tarda como tres días en hacerse efectivo. Yo auguro unas navidades amargas para una mayoría y una muy buena en los restaurantes de Las Mercedes.

Este es el comunicado que envió el gobierno a través de sus redes y por Whatsapp:

Por instrucciones de la Alcaldesa Carmen Meléndez, en video Conferencia del día 18/12/21, se instruye comunicarle a la Comunidad lo siguiente:

1) La Alcaldesa Carmen Meléndez, siguiendo instrucciones del Ejecutivo Nacional indicó que este año se realizará la entrega de un bono especial por medio del CARNET DE LA PATRIA, por concepto de PERNIL.

Este año ésta será la modalidad y NO HABRÁ entrega física de pernil o cerdo.

2) NO hay información del monto del bono especial por concepto de PERNIL.

Hasta la Victoria Siempre!!!

Franwill Ramos

Jefe de EMA