Maduro desmiente cifras del alcalde de Angostura: 15 muertos es el saldo del derrumbe en La Paragua

22-02-24.-En horas de la tarde de este 21 de febrero, el presidente Nicolás Maduro desmintió las declaraciones del alcalde del municipio Bolivariano Angostura, Yorgi Arciniegas, alegando que el derrumbe de este martes ocurrido en la mina Bulla Loca, ubicada en La Paragua del estado Bolívar, dejó 15 muertos y no 30 como declaró el mandatario municipal a un medio internacional.



Maduro enfatizó en que estas declaraciones fueron ofrecidas bajo un estado de “desesperación” y respaldó el balance del gobernador Ángel Marcano en horas de la tarde, el cual habla de 15 fallecidos y 11 heridos.



En horas de la mañana Arciniega afirmó a CNN en Español que habría al menos 30 muertos y 100 personas sepultadas tras el derrumbe del yacimiento, que poseía una profundidad de 35 metros.



“Esa cantidad de fallecidos la dio el alcalde del municipio Yordi Arciniegas, como un acto de desesperación. Ahí mismo la fuente CNN lo sacó como noticia sin haberlo confirmado”, destacó el mandatario desde el estado Apure, donde tuvo un programa especial dedicado a la producción agrícola.



Gobernación de Bolívar afirma que se mantienen las labores de búsqueda

En horas de la mañana de este miércoles, el secretario de Seguridad Ciudadana de la gobernación del estado Bolívar, Edgar Colina Reyes, informó que se dirigieron al lugar para iniciar las labores de rescate. Durante la tarde también se hicieron presentes el gobernador del estado Bolívar, Ángel Marcano, y el presidente del Instituto de Salud Pública, Manuel Maurera.



Según testigos, se desplegó un equipo de atención médica hacia la mina Bulla Loca. Las labores de rescate se hicieron complejas, debido a que el yacimiento tiene acceso solo por vía fluvial y está a varias horas de distancia de La Paragua, localidad donde está ubicado el centro de atención médica más cercano.



“Coordinamos con el sector privado y la Fuerza Armada unos helicópteros. Continuamos con las labores rescate, hemos traído medicamentos, agua… Toda una logística para que puedan salir todos los heridos. Somos un gobierno responsable. Estamos dando la cara junto a la gente y asumiendo la responsabilidad que tengamos que asumir”, destacó Marcano.



Extraoficialmente, en redes sociales habitantes del sector afirman que hay más decesos y manejan listas de fallecidos de hasta 20 personas. No obstante, autoridades afirman que aún no pueden ofrecer un balance general.



Sobre las acusaciones de que las labores de rescate han sido tardías, Marcano atribuyó estos señalamientos al estado de consternación en el que permanece la población, quienes esperan en el puerto para verificar si alguno de sus familiares fue afectado.



“Nos activamos desde ayer en las labores de rescate. Para irse desde aquí hasta donde ocurrió el accidente, se dura cinco horas. Ya han llegado 14 fallecidos a La Paragua, eso significa que no llegaron ahorita. Hay un estado de conmoción y la gente cuando está dolida dice mil cosas”, acotó.

