(VIDEO) Dgcim detiene a dos activistas que denunciaron ecocidio en río de Puerto Cabello

10-08-23.-Los integrantes de la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos solicitaron información sobre el estado de las activistas Marilexis Goyo y Raquel da Silva en la sede de la Dgcim Puerto Cabello, pero no recibieron respuesta. Todavía no han sido presentados en la corte.De acuerdo al portal Tal Cual, La Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos, la Libertad y la Justicia denunció la detención de su directora, Marilexis Goyo, y de la activista Raquel da Silva, en la tarde de este lunes 7 de agosto, por parte de funcionarios de la Dirección General de Contraloría Militar (Dgcim) . tras denunciar los ataques de los que fue víctima en un hospital Adolfo Príncipe Lara, en Puerto Cabello, estado Carabobo.Lily López, uno de los integrantes de la organización, señaló que en el caso de Goyo, fue atacada la mañana del lunes 7 en las afueras del centro de salud. El activista acudió a la Fiscalía de Puerto Cabello, pero se negaron a atender la denuncia y la remitieron a la policía municipal de Puerto Cabello, que aún no la recibió.Tras interponer la denuncia en la Jefatura de Policía de Carabobo, “fue trasladada en una patrulla (…) al hospital Príncipe Lara para revisar sus lesiones e identificar al agresor. Llegó una comisión de la Dgcim con presuntamente la Fiscalía Novena y se la llevaron ponerla bajo custodia», dijo López.“Es inaceptable que la Dgcim siga atentando contra los derechos humanos de los civiles (…) Ud. privó ilegalmente de su libertad a un defensor de derechos humanos bajo un falso supuesto, fue a denunciar porque fue agredido. Llamamos a la fiscalía Tarek William Saab», dijo.López indicó que la Fiscalía Carabobo 28 fue informada de la detención arbitraria del activista, quien cuenta con una medida de protección tras el asesinato de uno de sus hermanos. «¿Dónde están los derechos civiles? ¿Los derechos humanos? ¿Las garantías constitucionales de los ciudadanos cuando los defensores de derechos humanos son privados de su libertad?»Los integrantes de la fundación solicitaron información sobre el estado de las activistas Marilexis Goyo y Raquel da Silva en la sede de la Dgcim Puerto Cabello, pero no recibieron respuesta. Ninguno de los dos ha sido presentado en la corte.También informaron que Da Silva tiene problemas de salud y los efectivos no permitieron la entrega de los medicamentos que necesita.Marilexis Goyo hizo varias denuncias por un posible ecocidio en el río Borburata, y denunciaron directamente al diputado Alexander Suárez, presidente del Consejo Legislativo de Carabobo (CLEC), de apropiarse indebidamente de una finca privada donde dragaban el río, demolida. árboles y afectó el área de la planta.