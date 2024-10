(VIDEO) Kamala Harris asegura que no utilizará la fuerza militar para que Maduro entregue el poder

"Kamala Harris" es tendencia porque afirmó que de ser presidente, no usará la fuerza para sacar a Nicolás Maduro del poder.



23-10-24.-La vicepresidenta y candidata demócrata a la Presidencia de EEUU, Kamala Harris, señaló que si es electa «no usaría las Fuerzas Armadas de EE.UU. para obligar a Maduro a entregar el poder».Debemos recordar que Nicolás Maduro, quien lleva en el poder en Venezuela desde 2013 y en julio se declaró ganador de un nuevo mandato hasta 2030 en unas elecciones presidenciales que la oposición y la mayor parte de la comunidad internacional (incluido Estados Unidos) "consideró fraudulentas", al respecto Julio Vaqueiro le preguntó a Harris si “tiene una estrategia específica en mente en caso de que no deje el cargo, como usar la fuerza militar porque las sanciones no funcionan"."No vamos a usar las Fuerzas Armadas allí", dijo la vicepresidenta, "pero déjenme ser muy clara también, debemos mantenernos firmes como Estados Unidos y respetar la voluntad del pueblo en esas elecciones. Y he sido muy clara al respecto en relación con las elecciones que tuvieron lugar en Venezuela. La voluntad del pueblo debe ser respetada. Por eso es que también hemos emitido sanciones".Washington considera que el ganador de los comicios de julio fue el opositor Edmundo González Urrutia, según las actas obtenidas por el bloque opositor mayoritario, y ha llamado a que se respete “la voluntad” del pueblo venezolano para que haya una “transición de vuelta a las normas democráticas”.