(VIDEO) Maduro en Rusia: BRICS es el epicentro del nuevo mundo multipolar

El primer mandatario resaltó que el grupo que representa tiene "la esperanza de acceder a otra economía, una economía que no se maneje con base en las sanciones y los chantajes, sino a una economía basada en la cooperación".

El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este martes que los BRICS son "el epicentro del nuevo mundo multipolar", y mencionó su anhelo de que el Sur Global pueda acceder a una economía que no se base en sanciones ni en "chantaje", que pueda romper el hegemonismo de Occidente.

A su llegada a la ciudad de Kazán, Rusia, donde se desarrolla la XVI Cumbre de los BRICS, en la cual participará en la Cumbre de jefes de Estado del bloque económico, el mandatario venezolano señaló que "los BRICS se han convertido ya en el epicentro del nuevo mundo multipolar, de la nueva geopolítica, de la diplomacia de la Paz".

Resaltó que el grupo que representa tiene "la esperanza de acceder a otra economía, una economía que no se maneje con base en las sanciones y los chantajes, sino a una economía basada en la cooperación, el comercio verdaderamente libre, en la inversión compartida, y la nueva tecnología. Nosotros formamos parte de este mundo del nuevo mundo", enfatizó.

El presidente venezolano aseveró que, finalmente, en este espacio se han encontrado "los cuatro grandes países petroleros del mundo: Rusia, Arabia Saudita, Irán y Venezuela".

Venezuela ha expresado en distintas oportunidades su disposición de participar de manera activa en este bloque, cuyo lema es 'Fortalecer el multilateralismo para un desarrollo mundial equitativo y la seguridad'.

También ha manifestado en otras oportunidades que las "inversiones más grandes" en petróleo y gas en Venezuela provienen de los BRICS, por lo que considera que este bloque tiene un "portafolio de oportunidades" que resulta atractivo para la nación caribeña.

La ciudad rusa de Kazán da inicio a la XVI Cumbre de los BRICS, que se celebrará hasta el jueves 24 de octubre. Por primera vez, el evento de alto nivel transcurre en formato ampliado, con la participación de los nuevos miembros del bloque: Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía, que se unen a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Pdte. Maduro sostiene una reunión bilateral con el Pdte. Lukashenko

Este miércoles, 23 de octubre de 2024, los presidentes de Belarús, Aleksandr Lukashenko, y de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvieron un encuentro bilateral en el marco de la Cumbre BRICS-Rusia, que se celebra en la ciudad de Kazán.

En esta reunión, los mandatarios discutieron formas de fortalecer la cooperación comercial y política entre sus naciones, consolidando una relación estratégica dentro del contexto de una nueva geopolítica multipolar.

Durante la reunión, el presidente Lukashenko expresó su admiración por el liderazgo de Maduro y su confianza en la capacidad de Venezuela para obtener victorias a nivel internacional. "Me alegro mucho de haberlo conocido hoy. Solo lo he visto en la televisión en los últimos años. Hablaste de planes, de victoria, de una victoria futura. Si lo vemos en términos globales, ya has ganado más de una vez", declaró Lukashenko, en un tono de apoyo y reconocimiento hacia su homólogo venezolano.

Por su parte, Nicolás Maduro destacó la importancia de la alianza entre Venezuela y Belarús, haciendo énfasis en el rol crucial que Belarús juega en la configuración de un mundo multipolar.

Ambos líderes compartieron su visión de un futuro donde las relaciones internacionales se basen en la cooperación y el respeto mutuo, alejándose de las imposiciones económicas y las sanciones coercitivas.

Además del encuentro con Lukashenko, Nicolás Maduro sostuvo una reunión con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, con quien también discutió temas de cooperación bilateral. Ambos mandatarios compartieron sus visiones sobre la importancia de consolidar relaciones económicas más justas y equitativas entre los países del Sur Global, buscando fortalecer la presencia de estos países en el escenario internacional.

Asimismo, se espera que en las próximas horas Maduro se reúna con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Este encuentro ha sido confirmado por el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien adelantó que los líderes discutirán una amplia gama de temas, desde la cooperación energética hasta la cooperación militar, en el marco de los esfuerzos de Venezuela por aumentar su presencia en el espacio económico que ofrecen los BRICS.

Maduro también tiene en su agenda reuniones con otros líderes internacionales como Mahmoud Abbas, presidente de Palestina, y Recep Tayyip Erdogan, presidente de Türkiye, reafirmando su interés en fortalecer los lazos de Venezuela con naciones que buscan un nuevo orden internacional más equilibrado y menos dependiente de las potencias tradicionales.

Participación activa en los BRICS

La participación de Nicolás Maduro en la XVI Cumbre BRICS subraya la importancia que Venezuela otorga a este foro como plataforma para impulsar un cambio en el orden mundial. A su llegada a Kazán, el 22 de octubre, el presidente venezolano destacó el papel de los BRICS como el «epicentro del nuevo mundo multipolar» y aseguró que Venezuela está comprometida con este esfuerzo global.

"Los BRICS son el epicentro del mundo, de la nueva geopolítica, de la diplomacia, de la paz y, sobre todo, son la esperanza para los países del Sur Global que aspiramos al desarrollo desde hace más de 200 años", declaró Maduro. Su participación en esta cumbre representa una oportunidad para que Venezuela amplíe sus alianzas y consolide su rol dentro de este bloque en expansión.

La Cumbre BRICS-Rusia 2024 reúne a más de 22 líderes de estado y representantes de seis organizaciones internacionales, siendo un foro crucial para definir estrategias en áreas como el comercio, las finanzas y la cooperación política.

En este sentido, Maduro espera que la participación de Venezuela en la cumbre facilite el acceso del país al grupo de países y hacer efectiva la intención formal de su nación de ser incorporado como país miembro del bloque. Todo ello para integrar una economía global que no dependa de las sanciones y los chantajes, en referencia a las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos.

En su discurso, Maduro subrayó que Venezuela forma parte de este «nuevo mundo» que busca desmantelar las estructuras coloniales y hegemónicas. Asimismo, hizo énfasis en la necesidad de avanzar hacia un modelo económico basado en la cooperación y la inversión compartida.

Este enfoque se alinea con los esfuerzos de la delegación venezolana, liderada por la vicepresidenta ejecutiva y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, quien ha sostenido reuniones previas para promover inversiones en el sector energético venezolano.

Los BRICS, conformados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han crecido en relevancia en los últimos años, y la participación de nuevos países en como aliados en la Cumbre, como es el caso de Venezuela, marca un hito en el surgimiento de una nueva arquitectura global.

Con información de Globovisión / Telesur.