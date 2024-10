Migrantes venezolanos en Perú deberán presentar contrato de alquiler y trabajo

Credito: Web

23-10-24.-La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este martes 22 de octubre que el Ejecutivo impulsará ajustes para regularizar la situación de los migrantes venezolanos como la exigencia de que muestren contratos de trabajo y de alquiler, así como vigilar el envío de divisas fuera del país, con el objetivo de luchar contra el crimen organizado.



«Vamos a hacerle seguimiento a las divisas y remesas que se mandan fuera del país, para saber de dónde generan esos ingresos. Y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, pues ahí les vamos a caer», afirmó Boluarte en el balance de su gestión de Gobierno de los últimos ocho meses.



Después de más de 100 días sin declarar a la prensa, Boluarte precisó que van a hacer ajustes en Migraciones para exigir a «cada venezolano», que aparentemente trabaja de manera lícita, que presente el contrato de trabajo y de alquiler.



En este sentido, la mandataria también pidió a los propietarios de inmuebles tener cuidado de “a quienes alquilan” sus viviendas.



«Vamos a ir de la mano con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para poder controlar a quienes alquilan y a quienes no demuestran de dónde son sus ingresos», reiteró.



La presidenta abordó el tema de la ola de extorsión y crimen organizado que atraviesa Perú y aseguró que van a capturar a los delincuentes extranjeros.



«A los delincuentes extranjeros que están en nuestro país, a ellos les decimos, los botaremos del territorio nacional, no les vamos a permitir que se queden un día más en nuestro territorio», dijo Boluarte.



Se refirió a que la salida de unos 9 millones de venezolanos por el fracaso del Gobierno de ese país «afecta a todos los países del mundo» y que hay un éxodo de migrantes que no se ha visto «desde la época de Moisés».



En este sentido, agregó que, durante años, Perú dejó las fronteras abiertas a los migrantes venezolanos.



«Sabemos bien quién ha dejado nuestras fronteras abiertas, y han entrado miles de ellos sin siquiera mencionar sus nombres en nuestras fronteras. Y esos gobiernos siguientes han estado sin hacer nada frente a la delincuencia”, indicó.

