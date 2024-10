La pobreza creció en Venezuela en la última década, dice coordinadora de Provea

Referencial Credito: RFA

22-10-24.-Lissette González, coordinadora de Monitoreo, Investigación y Difusión de la ONG Provea, aseguró que la pobreza creció en los últimos diez años, situación que coincidió con el período más alto de hiperinflación en el país.



González precisó para Radio Fe y Alegría Noticias que la pobreza se acentuó más en los ingresos y en cuánto cuesta acceder a las necesidades básicas y aseguró que para superarla es necesario el aumento de los salarios –que están muy bajos- y con empleos dignos para todas las personas.



La vocera de Provea resaltó que el salario mínimo –en dólares- para el año 2013 era de 75 dólares y ahora escasamente llega a 3 dólares. “Esa caída del ingreso es la principal causa de la pérdida de calidad de vida y del aumento de la pobreza en el país”, expresó.



-¿Qué tiene que hacer el Gobierno para erradicar la pobreza en Venezuela? ¿En qué sitio está Venezuela?



“Los índices internacionales que comparan la situación de pobreza en los distintos países, Venezuela solía estar en un índice de desarrollo medio alto y ahora estamos en una categoría inferior porque las familias venezolanas no solo enfrentan las caídas de sus ingresos sino también se deteriora su salud y la educación”, puntualizó.



La pobreza tiene efectos a largo plazo



¿Cuáles consecuencias podría atraer la pobreza en un país como Venezuela?



“Tiene efectos a largo plaza. Si una familia ahorita tiene una situación de pobreza extrema bien sea porque no tiene trabajo o porque tiene un trabajo en el que gana muy poco, es un ejemplo. También pasa con los niños, si crecen en familias empobrecidas, con situaciones de salud y alimentación deficientes, influyen en el desarrollo educativo y en las capacidades de las nuevas generaciones”, agregó.



A juicio de González, si las carencias de un hogar son profundas, es un probable que un niño no vaya a la escuela porque si bien la educación pública es gratuita, igual se deben comprar los útiles escolares. “La educación tiene altos costos económicos y las pérdidas de las capacidades educativas en la población pueden tener consecuencias a largo plazo”, remarcó.



Discriminación por pobreza



Por otra parte, la experta comentó que también existe otra consecuencia a causa de la pobreza como lo es la discriminación. Ante eso, puso el ejemplo del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, cuya institución estatal no permite que los ciudadanos se saquen la cédula de identidad con cierto tipo de vestimenta.



“Si una persona es muy pobre, no tiene zapatos o los que tiene están muy rotos, esa discriminación le impide a derechos básicos, entre esos, el derecho a la identidad. Lo mismo ocurre en otros espacios”, aseguró.

