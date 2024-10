Alerta climática: los ríos del mundo se secan al ritmo más rápido en 30 años

Un remolcador navega entre bancos de arena en medio de niveles bajos de agua en el río Mississippi.

8 de octubre de 2024.- Los ríos se secaron al ritmo más alto en tres décadas en 2023, poniendo en riesgo el suministro mundial de agua, según muestran los datos.



En los últimos cinco años, los niveles de los ríos han sido inferiores a la media en todo el mundo y los embalses también han estado bajos, según el informe Estado de los recursos hídricos mundiales de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) .



En 2023, más del 50% de las cuencas hidrográficas del mundo presentaron condiciones anormales, y la mayoría de ellas presentaban déficit. Esto fue similar en 2022 y 2021. Entre las zonas que enfrentaron condiciones de sequía severa y bajo caudal de los ríos se encontraban grandes territorios de América del Norte, Central y del Sur; por ejemplo, los ríos Amazonas y Misisipi registraron niveles de agua históricamente bajos. Al otro lado del planeta, en Asia y Oceanía, las grandes cuencas de los ríos Ganges, Brahmaputra y Mekong experimentaron condiciones inferiores a lo normal en casi todos los territorios de la cuenca.



El cambio climático parece estar cambiando el destino del agua y contribuyendo a provocar inundaciones y sequías extremas. 2023 fue el año más caluroso registrado, con ríos bajos y países enfrentando sequías, pero también trajo consigo inundaciones devastadoras en todo el mundo.



Según la OMM, los fenómenos extremos también se vieron influidos por la transición de La Niña a El Niño a mediados de 2023. Se trata de fenómenos meteorológicos naturales: El Niño se refiere a las temperaturas superficiales del mar superiores a la media que se desarrollan periódicamente en el Pacífico ecuatorial centro-oriental, mientras que La Niña se refiere al enfriamiento periódico en esas zonas. Sin embargo, los científicos afirman que el colapso climático está exacerbando los impactos de estos fenómenos meteorológicos y haciéndolos más difíciles de predecir.



Las zonas que sufrieron inundaciones incluyeron la costa este de África, la Isla Norte de Nueva Zelanda y Filipinas.



En el Reino Unido, Irlanda, Finlandia y Suecia, el caudal fue superior al normal, que es el volumen de agua que fluye por un río en un momento determinado.



“El agua es el canario en la mina de carbón del cambio climático”, afirmó la Secretaria General de la OMM, Celeste Saulo. “Recibimos señales de socorro en forma de lluvias cada vez más extremas, inundaciones y sequías que causan graves daños a las vidas, los ecosistemas y las economías. El derretimiento del hielo y de los glaciares amenaza la seguridad hídrica a largo plazo de muchos millones de personas. Y, sin embargo, no estamos tomando las medidas urgentes necesarias.



“Como resultado del aumento de las temperaturas, el ciclo hidrológico se ha acelerado. También se ha vuelto más errático e impredecible, y nos enfrentamos a problemas cada vez mayores de exceso o de escasez de agua. Una atmósfera más cálida retiene más humedad, lo que favorece las fuertes lluvias. La evaporación más rápida y el secado de los suelos empeoran las condiciones de sequía”, añadió.



Estas condiciones extremas del agua ponen en riesgo el abastecimiento. En la actualidad, 3.600 millones de personas no tienen acceso adecuado al agua durante al menos un mes al año, y se espera que esta cifra aumente a más de 5.000 millones en 2050, según ONU-Agua.



Los glaciares también sufrieron un grave deterioro el año pasado, ya que perdieron más de 600 gigatoneladas de agua, la cifra más alta en 50 años de observaciones, según los datos preliminares de la OMM para el período de septiembre de 2022 a agosto de 2023. Las montañas del oeste de América del Norte y los Alpes europeos sufrieron un derretimiento extremo. Los Alpes suizos perdieron alrededor del 10% de su volumen restante en los últimos dos años.



“Se sabe muy poco sobre el verdadero estado de los recursos de agua dulce del mundo. No podemos gestionar lo que no medimos. Este informe pretende contribuir a mejorar el seguimiento, el intercambio de datos, la colaboración transfronteriza y las evaluaciones”, afirmó Saulo. “Esto es urgentemente necesario”.