Gobierno de Colombia investiga la posible muerte de 'Iván Márquez'

23-10-24.-El Gobierno colombiano está verificando las informaciones de la posible muerte del que fuera negociador de paz de las FARC y actual jefe de las disidencias de la Segunda Marquetalia, alias ‘Iván Márquez’, y aseguró que «pudo haber muerto» en Venezuela, aunque aún no tienen información.



«No se ha confirmado (la muerte); hemos indagado en varias vías, pero no tenemos confirmación ni negación. La única información es que pudo haber muerto a raíz de una operación quirúrgica», aseguró en declaraciones a medios el consejero comisionado de paz, Otty Patiño.



Desde la Consejería han contactado a la Segunda Marquetalia, pero tampoco «saben nada» porque Luciano Marín Arango, conocido como ‘Iván Márquez’, vivía en Venezuela y los frentes están en Colombia, pero según Patiño, «si murió, murió en Venezuela».



«Ojalá que no sea cierto, pero de ser cierto, debemos seguir empeñados en la paz con la Segunda Marquetalia», aseveró el consejero, refiriéndose a los últimos diálogos inaugurados por el Gobierno colombiano con un grupo armado, que tuvieron su primera ronda en Venezuela y están pendientes de celebrar otro ciclo en México.



Sobreviviente de varios atentados



‘Iván Márquez’ ha sobrevivido a varios atentados y ataques, tanto cuando integraba las FARC como cuando dejó el proceso de paz y volvió a la clandestinidad en la Segunda Marquetalia. De hecho, la noticia de su muerte es recurrente y ha circulado varias veces la noticia falsa de su fallecimiento.



La última vez fue en 2022 cuando se informó de la supuesta muerte de ‘Márquez’, en un atentado perpetrado por otro grupo armado con el que la Segunda Marquetalia se disputaba la frontera colombo-venezolana, donde se esconden los grupos y los negocios ilícitos que por ahí circulan.



«Era un sobreviviente de un atentado que sufrió hace un tiempo, donde perdió un brazo, un ojo… él es un sobreviviente», describió hoy Patiño, preguntado sobre la operación quirúrgica en la que pudo haber muerto.



Sin embargo, el líder de la Segunda Marquetalia reapareció este año en videos y luego incluso estuvo presente en la inauguración de los diálogos de paz entre este grupo armado y el Gobierno en Venezuela, a finales de junio, donde acordaron medidas de desescalamiento del conflicto y un cese unilateral al fuego por parte del grupo armado.



Estas negociaciones se anunciaron a principios de febrero, cuando las partes informaron del inicio de un proceso de paz, el tercero que emprende el Ejecutivo de Gustavo Petro, después de los instalados con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las FARC.



En agosto de 2019, casi tres años después de firmar la paz ‘Iván Márquez’, que fue también el número dos de las FARC, anunció que retomaba las armas al frente de una disidencia llamada ‘Segunda Marquetalia’, en referencia al lugar de nacimiento de las FARC en 1964, por supuestos incumplimientos del Gobierno a lo pactado.



La Segunda Marquetalia fue creada en 2019 cuando ‘Iván Márquez’ y otro de los negociadores del acuerdo, como ‘Jesús Santrich’ (que murió en 2021 en un fuego cruzado en Venezuela), volvieron a la clandestinidad.



Es el grupo al que el Gobierno le ha dado status político más pequeño y se estima que tienen entre 1.800 y 2.000 hombres, de los cuales solo entre 1.200 y 1.300 son guerrilleros, el resto son colaboradores.

