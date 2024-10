Cabello asegura que Tellechea entregó el cerebro de Pdvsa a la misma empresa de EEUU que lo tenía en el golpe de Estado de 2002

23-10-24.-El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este martes que el gobierno de Nicolás Maduro perseguirá a quienes incurran en «traición a la patria» tras referirse al arresto del exzar petrolero Pedro Tellechea.El coronel del Ejército, de 48 años de edad, fue arrestado el domingo acusado de vínculos con una «empresa controlada por los servicios de inteligencia» de Estados Unidos, informó el lunes la Fiscalía.«El Estado venezolano condena absolutamente cualquier acción o hecho de corrupción, y no solo condena sino que perseguirá hasta las últimas consecuencias cualquier intento de traición a la patria», dijo Cabello en rueda de prensa en Caracas.«Pedro Tellechea le entregó el cerebro de la empresa, toda la administración de pozos, contratos, operaciones a la misma empresa que lo tenía para el golpe de Estado en el año 2002», aseguró.Y añadió: «Y sin duda, entregar el cerebro, las operaciones, la administración, los contratos de la principal industria del país al gobierno de los Estados Unidos implica un hecho de traición a la patria, no me corresponde a mí acusarlo, pero yo lo veo así».El delito de traición a la patria conlleva la pena máxima en Venezuela de 30 años.¿De qué acusan a Pedro Tellechea?Tellechea, que fue ministro de Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue detenido junto con «sus más inmediatos colaboradores» por, entre otras causas, «la entrega» del sistema de control automatizado de Pdvsa «a una empresa controlada por los servicios de inteligencia de EE UU», señaló el Ministerio Público.El exministro, que antes estuvo al frente de la petroquímica estatal, fue nombrado presidente de Pdvsa en enero de 2023 y ministro de Petróleo en marzo con la promesa de «sanear» la industria tras un escándalo de corrupción que llevó al arresto de su antecesor, Tareck el Aissami.Después de salir del Ministerio de Petróleo en agosto, fue designado ministro de Industria. Su sucesora en la cartera energética fue la vicepresidenta Delcy Rodríguez.Durante la gestión de Maduro, reelecto para un tercer mandato en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, unos 200 funcionarios han sido encarcelados, entre ellos exministros y expresidentes de Pdvsa.Rafael Ramírez, ministro de Petróleo entre 2002 y 2014 y expresidente de Pdvsa de 2004 a 2014, está prófugo en Italia, mientras que Eulogio del Pino y Nelson Martínez, quienes también ostentaron estos dos cargos, fueron arrestados. Martínez murió en prisión.El 18 de octubre, Maduro designó al empresario colombiano Alex Saab -acusado de ser su «testaferro»y liberado por Estados Unidos en diciembre de 2023 en un canje de prisioneros- ministro de Industria.Tellechea escribió en sus redes sociales que salía del gobierno por «problemas de salud».