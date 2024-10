EEUU: Manifestantes exigen a Kellogg que retire colorantes artificiales de Froot Loops y otros cereales

Credito: AP

21-10-24.-Decenas de personas se concentraron el martes ante la sede de WK Kellogg Co. para exigirle a la empresa que elimine los colorantes artificiales de sus cereales en Estados Unidos.



Kellogg, fabricante de Froot Loops y Apple Jacks, anunció hace casi una década que eliminaría los colorantes e ingredientes artificiales de sus productos para el 2018.



La empresa ya lo ha hecho en otros países. En Canadá, por ejemplo, los Froot Loops se colorean con jugo concentrado de zanahoria, sandía y arándanos. Pero en Estados Unidos, el cereal sigue conteniendo colorantes artificiales y BHT, un conservante químico.



El martes, los activistas dijeron que entregarían peticiones con más de 400.000 firmas en las que solicitan a WK Kellogg que elimine los colorantes artificiales y el BHT de sus cereales. Los manifestantes dijeron que había pruebas de que los colorantes artificiales pueden contribuir a problemas de comportamiento en los niños.



“Estoy aquí por todas las madres que luchan por alimentar a sus hijos con comida sana sin sustancias químicas añadidas”, dijo Vani Hari, activista alimentaria que ya presionó a Kraft Heinz para que eliminara los colorantes artificiales de sus macarrones con queso.



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) afirma que ha revisado y evaluado los efectos de los aditivos colorantes en el comportamiento infantil, pero considera que la mayoría de los niños no sufren efectos adversos al consumirlos.



WK Kellogg, con sede en Battle Creek, Michigan, se convirtió en una empresa independiente el año pasado, cuando su división de botanas se escindió para formar Kellanova. Esta última mantuvo el negocio internacional de cereales; ahora elabora Froot Loops con colorantes naturales para mercados como Australia y el Reino Unido.



WK Kellogg afirmó el martes que sus alimentos son seguros y que todos sus ingredientes cumplen la normativa federal.



“Hoy día, más del 85% de los cereales que vendemos no contienen colorantes de origen artificial”, aseguró la empresa en un comunicado. “Innovamos continuamente nuevos cereales que no contienen colorantes artificiales en todas nuestras marcas más importantes, ofreciendo una amplia selección de alimentos nutritivos para nuestros consumidores”.



Kellogg dijo que anunció su plan de eliminar los colorantes e ingredientes artificiales hace casi una década porque creía que los clientes buscaban alimentos con ingredientes naturales y acogerían con agrado el cambio. Pero la empresa admitió que había descubierto que las preferencias de los consumidores diferían mucho según los mercados.



“Por ejemplo, nuestras recetas de cereales con alternativas de colorantes naturales tienen mejor acogida en el mercado canadiense que en el estadounidense”, dijo la empresa.



Aun así, es posible que Kellogg tenga que reconsiderar su postura. El mes pasado, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, promulgó una iniciativa de ley que prohíbe seis colorantes alimentarios en los alimentos que se sirven en las escuelas públicas del estado, lo que lo convierte en el primer estado del país que adopta una medida de este tipo.



La nueva ley aprobada en California prohíbe cuatro de los colorantes que se utilizan actualmente en los Froot Loops: el colorante rojo nº 40, el colorante amarillo nº 5, el colorante amarillo nº 6 y el colorante azul nº 1.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 356 veces.

La fuente original de este documento es:

AP (https://apnews.com/hub/noticias)