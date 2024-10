Crecerá economía global con tasas decepcionantes, dice FMI

Credito: Conclusión

22 de octubre de 2024.- La economía mundial mantendrá en 2024 un crecimiento estable, pero con tasas decepcionantes, consideró hoy el Fondo Monetario Internacional (FMI), al proyectar para este año un ascenso del 3,2 por ciento.



Al decir del organismo financiero, las correcciones al alza en el pronóstico para Estados Unidos compensaron las revisiones a la baja en los cálculos relativos a otras economías avanzadas, en particular las correspondientes a los países europeos más grandes.



Del mismo modo, indicó, las interrupciones en la producción y el transporte de materias primas, sobre todo el petróleo; los conflictos, los disturbios civiles y los fenómenos meteorológicos extremos hicieron reducir las perspectivas para Oriente Medio, Asia central y África subsahariana.



En opinión del FMI, las mermas a escala global serán compensadas por el mejor desempeño de las economías emergentes de Asia, debido a la mayor demanda de semiconductores y productos electrónicos, impulsada por inversiones significativas en inteligencia artificial.



No obstante, en cinco años el crecimiento mundial debería situarse en 3,1 por ciento, “un nivel mediocre si se lo compara con la media previa a la pandemia” de la Covid-19, juzgó la institución de Bretton Woods.



Aunque el proceso de desinflación mundial continúa, el encarecimiento de los servicios sigue siendo elevado en muchas regiones, lo cual, opinó el FMI, destaca la importancia de entender las dinámicas sectoriales y de calibrar la política monetaria de manera consecuente.



Según los cálculos, las economías avanzadas crecerán este año apenas 1,8 por ciento y lograrán similar expansión en 2025; en cambio, el conjunto de los mercados emergentes y en desarrollo podría registrar un ascenso del 4,2 por ciento, en términos de Producto Interno Bruto (PIB).



“Tenemos una proyección a medio plazo de crecimiento relativamente mediocre y eso es algo que hemos estado señalando durante algún tiempo y que no está cambiando”, dijo el economista jefe del FMI, Pierre-Olivier Gourinchas.



Los conflictos en curso estimularon políticas proteccionistas y perturbaciones en el comercio que podrían empeorar la evolución del PIB global, refirió.



También existe el riesgo de que la política monetaria sea demasiado restrictiva en algunos países durante demasiado tiempo; y eso, añadió, podría afectar negativamente la actividad y los mercados laborales.



El FMI espera que el PIB de la eurozona registre un ligero repunte de 0,8 puntos porcentuales en 2024; proyecta un alza de 2,8 por ciento en Estados Unidos, así como de 4,8 por ciento en China y de 3,6 por ciento en Rusia.