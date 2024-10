Trabajadores del sector privado exigen a empresarios salarios igual a la canasta básica

Protesta sindicatos trabajadores Credito: C.punto

23-10-24.-Un grupo de dirigentes y sindicalistas del sector privado se apostaron este martes 22 de octubre en las inmediaciones de la sede de Fedecámaras en Caracas para exigirle a los empresarios la no bonificación del salario y que el mismo se iguale a la canasta básica, como lo establece la Constitución nacional.



Servando Carbone, coordinador general de Únete, rechazó en nombre de los trabajadores del sector privado «la política que quiere poner en práctica Fedecámaras como el nuevo modelo de ingreso en sustitución de lo que es el salario, que es constitucional y está garantizado por la ley y que ha sido una lucha de tiempo inmemorable».



«Ellos, en alianza con el gobierno, vienen aplicando en la administración pública la bonificación del salario», expresó el activista. «Es como si tú recibes hoy sin esperar el futuro y nosotros siempre tenemos como garantía nuestras prestaciones sociales, que están establecidas constitucionalmente en la ley y nosotros vamos a seguir luchando para preservar nuestra prestaciones como una lucha de la conquista de tiempo».



En ese sentido, sostuvo que «no podemos aceptar esta alianza y esta creación de la eliminación de nuestros beneficios como ya fue eliminado a través del Memorando del 2792. Mientras que el sueldo es de tres dólares para los empleó público, algunos empresarios pagan esos tres dóalres y divisas como bono, eso vulnera la ley del trabajo».



«A nosotros nos parece que esta propuesta de los empresarios es una incitación al odio, al terrorismo y al fascismo porque se mete con la clase trabajadora», expresó. «Yo creo que el gobierno de tomar acciones inmediatamente contra la gente este caso de vulneración de los derechos laborales».



Por su parte, José Boda, secretario general de la Futpv, denunció la «política brutal» por parte del gobierno y los empresarios. El dirigente rechazó el Memorando 2792 y el Instructivo Onapre porque violó y destruyó todos los convenios colectivos. «Hoy hay un debate a la vista de esta situación. Los patronos tienen una ofensiva que se da la mano con el gobierno en decir que quieren eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales».



Además, aseguró que «no están discutiendo las convenciones colectivas. Hemos visto como en reiteradas ocasiones pedían unas vacaciones para leyes de tres años; es decir que no se aplica la Ley Orgánica del Trabajo, que no se discute la convenciones colectivas en Venezuela. Los únicos que trabajamos a pérdidas somos los asalariados».



«Hemos visto como en Venezuela todas las materias primas están liberadas al mercado excepto el salario», dijo. «Los patronos aprovechando esto están hablando de reformar 12 artículos de la Ley Orgánica del Trabajo que son los artículos que tienen beneficios socioeconómicos para el trabajador y su familia. Nuestras reivindicaciones y la convención colectiva son los únicos patrimonios que tiene el trabajador y su familia y no la vamos a entregar. Es por eso que nosotros le hacemos un llamado en concreto a todas las confederaciones que están acá, a la federaciones para llamar a constituir una coordinación para un plan de lucha en defensa de todos los derechos salariales laborales».



Boda reiteró que «la Constitución es muy clara en el artículo 91: salario igual a canasta básica la Ley Orgánica del Trabajo es muy clara en el artículo 124: todo ingreso regular y permanente son salarios y hoy pretende pretenden eliminar retroactividad de las prestaciones sociales».

