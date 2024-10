Efemérides del 22 de octubre: Día Mundial de la Medicina Tradicional y Natural - Día Internacional de la Tartamudez

Día Mundial de la Medicina Tradicional y Natural . La OMS, en 1991, a través de la Declaración de Beijing, estableció el 22 de octubre de cada año para conmemorar Día Mundial de la Medicina Tradicional, con el objetivo de rescatar, preservar, impulsar y difundir ampliamente el conocimiento de la medicina, los tratamientos y las prácticas tradicionales. La medicina tradicional abarca una amplia variedad de terapias y prácticas que varían entre países y regiones. De acuerdo a la definición de la Organización de las Naciones Unidas, la Medicina Tradicional es: La suma total de conocimientos, habilidades y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias oriundos de las diferentes culturas, sean o no explicables, y usados en el mantenimiento de la salud, así como en la prevención, diagnosis o tratamiento de las enfermedades físicas o mentales. Comprende diversas prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias que incorporan procedentes de plantas, animales y fuentes minerales, terapias espirituales, técnicas manuales y ejercicios, aplicados en singular o en combinación para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir enfermedades. En algunos países se denomina medicina "alternativa" o "complementaria". La medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de años, contribuyendo a la salud humana, particularmente en el área de atención primaria de salud en la comunidad. La medicina tradicional y natural es patrimonio de los pueblos y sus culturas, proveedora de un gran acervo de información utilizada también por la ciencia formal y por la farmacología que rescatan o utilizan valiosos conocimientos ancestrales. Actualmente hay una revalorización, por ejemplo, de la medicina tradicional china y se recogen enseñanzas de la medicina natural y tradicional indígena con su profundo conocimiento de las propiedades de las plantas. Algunos autores en Aporrea escriben artículos sobre medicina natural como suele hacerlo Alexis Adarfio Marín, que incluso ha ganado premios en ese campo: https://www.aporrea.org/autores/alexis.adarfio

Día Internacional del Síndrome de Phelan-Mc Dermid . Busca sensibilizar y concienciar acerca de la importancia de la detección precoz de esta patología genética (poco frecuente) que afecta el desarrollo cognitivo y psicomotor, así como la capacidad de hablar. Con la esta efeméride se pretende promover la investigación sobre esta enfermedad, debido a la dificultad de su diagnóstico, así como la poca disponibilidad de tests de laboratorio, lo que no permiten determinar su incidencia real. El Síndrome de Phelan-Mc Dermid está clasificado como una enfermedad rara, generada por la pérdida espontánea de material genético (deleción) del extremo terminal del cromosoma 22q13, lo que da lugar a la mutación del gen SHANK3, con las consecuencias antes indicadas. Se estima que en el 80% de los casos se genera un Trastorno del Espectro del Autismo (TEA).

En 1913 nace el fotógrafo de guerra conocido como Robert Capa. Se destacaron mucho sus imágenes de la España de la Guerra Civil y en la Segunda Guerra Mundial. Nació en Budapest, Hungría y su nombre real era Endre Ernő Friedmann. Formó la agencia Magnum, junto a Henri Cartier-Bresson, entre otros. Murió en Vietnam, en 1954, al pisar una mina. Tenía un lema: "Si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es que no te has acercado lo suficiente" y las suyas eran muy buenas, entre otras razones, porque se sumergía en el peligro.