Efemérides del 25 de octubre: Día Internacional del Artista y Mundial de las Personas con Talla Baja

Día Mundial de las Personas de Talla Baja. Se celebra desde 2013, fecha escogida por Little People of America (LPA) o Gente Pequeña de América, en homenaje al nacimiento de Billy Barty, quien la fundó en 1957 para agrupar a personas de baja talla y así compartir información, experiencias y los desafíos de esa condición física. Esta campaña persigue que las personas de las llamadas tallas "normales" tomen en cuenta a las personas de tallas menores al diseñar espacios, objetos y relaciones, para una mejor adecuación a las personas de pequeña estatura, de manera inclusiva, integradora y respetuosa de sus derechos. LPA también seleccionó el mes de octubre como Mes Nacional de Concientización sobre el Enanismo, en Estados Unidos. El término "talla baja" ha venido sustituyendo al de "enanismo" porque está más asociado a las descripciones e implicaciones médicas que a la condición de las personas, aunque no son los nombres los responsables de la discriminación, exclusión u otras actitudes sociales desfavorables. Las personas con "enanismo" tienen muy baja estatura, que de manera proporcional según la edad se cerca de a 1.25 metros en el adulto. Estas personas suelen tener una inteligencia y desarrollo completamente normal en otros aspectos. La Baja Talla puede aparecer ligada a la herencia o presentarse en hijos de padres con estatura promedio. Existen diferentes condiciones que cursan con talla baja; una de ellas es la acondroplasia, que es el tipo más común de enanismo. Hace que los brazos y piernas sean cortos en comparación con la cabeza y el tronco. Estas personas pueden tener la necesidad de desarrollar habilidades compensatorias para desenvolverse en el mundo diseñado a la medida de las personas con estatura promedio. Con motivo de la celebración de este día, Aporrea recogió en 2020 declaraciones del presidente de La Fundación Pequeño Gran Mundo (Venezuela) Ricardo Guerrero, con referencia al Día Mundial de las Personas de Baja Talla, con interesantes planteamientos. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n359894.html