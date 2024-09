Efemérides 15 de septiembre: Se independiza Centroamérica (1821) - Día Internacional de la Democracia

Día Internacional de la Democracia. Declarado en 2007 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como jornada conmemorativa de las libertades fundamentales en todo el mundo, sobre la cual expresa la ONU que "se basa en la inclusión, la igualdad de trato y la participación, y es un elemento fundamental para la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos". Desde 2008, cada 15 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Democracia. El día está dedicado a la "reflexión sobre la democracia entendida como un proceso y, a su vez, como un objetivo", según lo expresa la página de el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO): https://www.clacso.org/dia-internacional-de-la-democracia/ . En la misma página se comenta que, "actualmente, muchos gobiernos de América Latina y el Caribe llegaron al poder a través de las urnas, pero una vez allí recortan libertades, vulneran los derechos humanos, persiguen o reprimen a manifestantes y opositores políticos o pretenden dar marcha atrás en derechos adquiridos. Nada de esto se condice con los principios democráticos. La práctica real de la democracia no involucra solo la vía electoral, sino que implica fundamentalmente la construcción de mecanismos de participación de todas las personas en lo que hace a su vida social y política, así como el pleno ejercicio de sus derechos y libertades". El tema de este año 2024 (según la ONU) es: "La inteligencia artificial como herramienta para el buen gobierno". Este tema se centra en la necesidad de gobernar eficazmente la IA a nivel internacional, maximizando sus beneficios y mitigando sus riesgos. La ONU subraya el potencial de la IA para mejorar la gobernanza, pero también advierte sobre los peligros que representa si no se gestiona adecuadamente. En muchos países con sociedades divididas en clases, con una clase dominante y otras oprimidas, la democracia parece seguir siendo como en los tiempos de Grecia o Roma en la que funcionaba sólo para que decidiesen los patricios (en la actualidad serían los que tienen mucho dinero o ya controlan el Estado). Un ejemplo es el caso de Israél, que supuestamente es "democrático" para los israelitas, aunque no puedan decidir parar la guerra contra el pueblo palestino, sometido a un régimen fascista y geocida bajo el dominio del Estado sionista. El pueblo, aunque pueda votar, a menudo no puede ejercer cabalmente sus derechos democráticos y se limita a votar por sus verdugos o por los que pueden sacar ventaja del poder. No obstante, siempre hay que defender los resquicios democraticos que puedan existir para continuar la lucha por una sociedad realmente democrática y libre sin explotados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores, en la que los trabajadores y el pueblo puedan decir verdaderamente sus asuntos y su destino.